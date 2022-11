Tour nei luoghi di Pietro Mascagni

Mercoledì 7 dicembre per il compleanno di Pietro Mascagni si terrà una visita guidata sui luoghi del centro cittadino cari al compositore.

“La Livorno di Mascani” è il prossimo appuntamento con le visite guidate di Agave Racconta, stavolta tutto incentrato sull’autore dell’opera musicale Cavalleria Rusticana e di altre celebri composizioni. Mercoledì 7 dicembre per il compleanno di Pietro Mascagni si terrà una visita guidata sui luoghi del centro cittadino cari al compositore, ma la giornata sarà arricchita anche da una visita guidata dal musicista organizzata dalla cooperativa Agave in collaborazione con il Teatro Goldoni.

Alle 16 infatti insieme a delle guide autorizzate sarà possibile seguire un itinerario a piedi sui luoghi del maestro livornese. Il percorso si snoderà fra il Teatro Goldoni, luogo che vide numerose rappresentazioni dell’artista e che ancora oggi custodisce alcuni suoi cimeli, e altre tappe, tra cui il luogo dove sorgeva la sua casa natale e la chiesa di San Benedetto, che conserva l’organo su cui il giovane musicista si esercitava, e altre tappe.

L’itinerario a piedi durerà approssimativamente 2 ore e il ritrovo sarà alle 16 in piazza Cavallotti. Il costo della visita è di 10 euro a persona. Il Teatro Goldoni celebrerà l’avvenimento con uno spettacolo dal titolo “Buon Compleanno Mascagni” alle 20.

Per tutti i partecipanti al tour di Agave Racconta, il biglietto per lo spettacolo è scontato a 5 euro. È richiesta la prenotazione. Potete scrivere a [email protected] oppure chiamare il numero 339-5997513.