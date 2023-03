Tour per bambini alla scoperta della Fortezza Vecchia

Sabato 11 marzo alle ore 16.00 le Guide Labroniche organizzano un tour per bambini alla scoperta della Fortezza Vecchia e degli stemmi che la decorano. Attraverso la lettura di questi ultimi i bambini saranno condotti attraverso l’ antico fabbricato militare in un viaggio nel tempo lungo più di 500 anni. Osserveranno non solo la struttura in sé per sé, ma ammireranno anche i simboli degli stemmi di famiglie che hanno governato l’antico mastio e che spesso passano inosservati. Ritrovo sabato alle 15.45 al Varco Fortezza e inizio visita alle 16.00. Termine della visita alle 17 circa. L’evento si svolgerà con un minimo di 10 persone e un massimo di 30. Bambini 6-12 anni, 5 euro adulti 7 euro. Bambini 0-6 gratuito.

Le prenotazioni si chiuderanno venerdì 10 marzo alle 21. In caso di maltempo l’evento potrebbe essere cancellato. Per info e prenotazioni mandare messaggio via Whatsapp ad Irene 340-9257207.

