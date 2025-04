“Tra jazz e linguaggi senza confini” concerto in Goldonetta

Un concerto speciale, un appuntamento unico ed emozionante. Lunedì 5 maggio, alle 18 alla Goldonetta del Teatro Goldoni di Livorno, la casa editrice Sillabe e l’intero gruppo Opera Laboratori ricorderanno tre figure indimenticabili che hanno scritto le pagine più belle della loro storia: Maddalena Paola Winspeare, Renzo Ruggeri e Daniele Petrucci. Lo faranno attraverso il concerto “Tra jazz e linguaggi senza confini”, durante il quale si esibirà la band Esperanto.

Maddalena Paola Winspeare, scomparsa nel 2021, storica dell’arte e fondatrice di Sillabe nel 1997, è stata un vero e proprio punto di riferimento nel mondo della cultura livornese e non solo. Renzo Ruggeri – uno dei principali fondatori e anima di Opera Laboratori, azienda leader nel settore dei beni culturali e in particolare nella gestione dei servizi museali – si è spento nel 2023. Esattamente un anno fa, il 7 maggio 2024, ci ha lasciato Daniele Petrucci, direttore generale di Opera Laboratori e amministratore unico di Sillabe, protagonista di numerosi progetti culturali che si stanno sviluppando e realizzando grazie alle sue brillanti idee e intuizioni.

Sarà una serata all’insegna della musica d’autore e delle contaminazioni sonore, quella di lunedì 5 maggio alla Goldonetta, che vedrà protagonista il gruppo Esperanto, formato dal chitarrista Luca Falomi, dal contrabbassista Riccardo Barbera e dal batterista Rodolfo Cervetto, con la partecipazione di Simona Bondanza (voce). Il nome della band – Esperanto – richiama la lingua universale creata con l’intento di unire i popoli attraverso una comunicazione semplice e condivisa, simbolo di speranza, dialogo e pace. Ed è proprio questa la filosofia che ispira la loro musica: un linguaggio strumentale ricco di sfumature in cui si fondono jazz, world music, sperimentazione e avanguardia in un’esperienza sonora fatta di melodia e improvvisazione. Durante il concerto, il pubblico potrà ascoltare brani originali del trio e una selezione di canzoni ispirate a valori universali come pace, speranza e gratitudine verso la vita. Un viaggio musicale intenso e coinvolgente, capace di parlare a tutti, al di là delle parole.

L’ingresso sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la casa editrice Sillabe chiamando lo 0586-829931 o inviando una mail a [email protected].

