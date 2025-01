“Tracce creative: esprimere sé stessi attraverso l’arte”, laboratorio con Valentina Savi

Per partecipare al laboratorio gratuito è sufficiente scrivere a [email protected] e portare con sé 5 pennarelli (1 nero e 4 colorati)

Martedì 21 gennaio alle ore 16, al Liceo Cecioni (via Galileo Galilei), si terrà un laboratorio espressivo, condotto da Valentina Savi, nota illustratrice e content creator. Per partecipare al laboratorio gratuito è sufficiente scrivere a [email protected] e portare con sé 5 pennarelli (1 nero e 4 colorati).

L’incontro, rivolto alle famiglie dei bambini e delle bambine e al personale educativo ed insegnante dei nidi e delle scuole dell’infanzia è curato dall’Ufficio Sistemi Scolastici Integrati, CRED, CIAF – politiche femminili del Comune di Livorno e realizzato dalla Cooperativa Il Sestante Solidarietà APS.

L’evento è inserito all’interno del programma di incontri, eventi e attività “Orizzonti Educativi: la città come laboratorio di pedagogia”. Il programma, organizzato, finanziato e promosso dall’Amministrazione, nasce dalla collaborazione tra Comune di Livorno, Enti e Associazioni territoriali, con lo scopo di stimolare la condivisione di valori educativi e pedagogici nella città.

Tra i valori e gli obiettivi dell’Amministrazione c’è quello di sostenere e promuovere l’educazione alle differenze come approccio trasversale inclusivo che, per prevenire ogni forma di discriminazione, sostiene la decostruzione degli stereotipi collegati alle abilità personali, alle identità di genere, alle appartenenze culturali o religiose.

Il valore aggiunto di Orizzonti educativi è quello di rappresentare uno strumento integrato e di rete dell’Amministrazione per stimolare e accompagnare lo sviluppo e il benessere delle giovani generazioni, delle loro famiglie, del personale scolastico e della cittadinanza, coinvolgendo quindi tutta la comunità in un percorso educativo e dinamico.

Il filo rosso che collega tutti gli eventi e le iniziative di quest’anno è “la libera espressione di sé nel rispetto dell’altro da sé” che sarà affrontato attraverso laboratori, seminari di approfondimento e incontri con esperti di rilevanza nazionale ed internazionale.

All’interno del programma trovano spazio anche attività più creative ed espressive, come quella realizzata insieme a Valentina Savi.

