“Trailer – Intervista d’amore”, il nuovo libro di Anna Bells Campani

Anna Bells Campani torna con un nuovo romanzo: “Trailer – Intervista d’amore”. Questo è il titolo scelto per il libro che uscirà il 19 ottobre per Blueberry edizioni, casa editrice di Livorno, fondata da Alessandro Antonini. Il libro, come tutti i volumi della Blueberry uscirà in esclusiva su Amazon nella versione cartacea ed ebook.

Per Anna Bells Campani si tratta del sesto romanzo. Il secondo da solista e il primo con una nuova casa editrice dopo i cinque precedenti usciti con Sperling & Kupfer (“365 giorni senza di te” prima e seconda parte, “365 giorni con te”, “Come Corde di Chitarra”, “The Script”).

Il primo da solista è stato “Come Corde di Chitarra” gli altri stati scritti a quattro mani con Raffaella Di Girolamo.

“In realtà – spiega Anna Bells Campani – questo è il primo libro che ho scritto, ormai più di dodici anni fa. Che ho ripreso in mano ed editato in modo scrupoloso e attento, grazie anche al mio editor Giorgio Bernard. La storia a mio parere è davvero migliorata e più ricca di dettagli. In questo romanzo c’è molto della Anna sognatrice, infatti si parla di giornalismo, cinema, scrittura, che sono alcune delle mie passioni più grandi. Una dedica particolare? Sì c’è. E la faccio a mia nonna Grazia, non solo per la persona importante che era per me ma perché ho scritto le prime pagine di questo libro proprio a casa sua, pochi giorni prima che ci lasciasse per un brutto male”.

