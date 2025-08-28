Tramonti d’Autore: il 31 agosto il Quartetto d’archi alla Terrazza Mascagni

Prosegue la rassegna Tramonti d’Autore, realizzata in collaborazione tra Mascagni Festival e Conservatorio Mascagni di Livorno

Prosegue la rassegna Tramonti d’Autore, realizzata in collaborazione tra Mascagni Festival e Conservatorio Mascagni di Livorno. Dopo l’esordio nel segno del jazz del 24 agosto, domenica 31 agosto alle ore 19.00 la Terrazza Mascagni ospiterà un concerto dedicato alla grande musica da camera. Protagonista sarà il Quartetto d’archi del Conservatorio, formato da Alessandro Arieti e Elia Barsellotti ai violini, Laura Teresa Clemente alla viola e Giada Campanelli al violoncello. In programma due capisaldi del repertorio: il Quartetto op. 18 n. 3 di Ludwig van Beethoven e il Quartetto n. 2 di Alexander Borodin, celebre per il suo Notturno. Un’occasione per ascoltare giovani interpreti impegnati in pagine di intensa bellezza, nella cornice unica del tramonto sul mare. L’ingresso è libero.

Il programma

Domenica 31 agosto 2025 – ore 19.00

Terrazza Mascagni, Livorno

Quartetto d’archi del Conservatorio “Mascagni”

Alessandro Arieti (violino)

Elia Barsellotti (violino)

Laura Teresa Clemente (viola)

Giada Campanelli (violoncello)

Programma:

– Ludwig van Beethoven – Quartetto op. 18 n. 3

o I. Allegro

o II. Andante con moto, si bemolle maggiore

o III. Allegro

o IV. Presto

– Alexander Borodin – Quartetto n. 2

o I. Allegro moderato

o II. Scherzo: Allegro

o III. Notturno: Andante

o IV. Finale: Andante. Vivace

