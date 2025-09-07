“Tramonti d’Autore” torna l’11 settembre con il Pithecanthropus Clarinet Ensemble

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, arriva alla conclusione la rassegna “Tramonti d’Autore”, promossa dal Mascagni Festival in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno.

L’appuntamento è per Giovedì 11 settembre, alle ore 19.00, quando la suggestiva cornice della Terrazza Mascagni ospiterà il Pithecanthropus Clarinet Ensemble, formato dagli allievi della classe di clarinetto del Conservatorio diretta dal M° Carlo Failli.

Il programma propone un viaggio musicale attraverso epoche e linguaggi diversi: dalle architetture classiche di Mozart (con il Divertimento n. 2 e l’Adagio per tre corni di bassetto), alle sperimentazioni contemporanee di Clarinet Processing Unit di Girolamo Deraco, docente del Conservatorio, fino al jazz visionario di Charles Mingus, con arrangiamenti originali di Diego Carraresi di brani come Pithecanthropus Erectus, Jump Monk e Fables of Faubus. A completare il programma, anche una raffinata rilettura di Blackbird dei Beatles.

Sul palco dodici giovani clarinettisti – tra clarinetto piccolo, clarinetti in Sib, corni di bassetto e clarinetti bassi – daranno vita a un ensemble dinamico e coinvolgente, capace di fondere rigore esecutivo e creatività collettiva.

Con questo terzo appuntamento, “Tramonti d’Autore” conferma il ruolo del Conservatorio Mascagni come presidio culturale e formativo, in dialogo con i luoghi simbolici della città e con la comunità.

