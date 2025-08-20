Tre giorni di festa e sapori: torna il Cacciucco Pride

Degustazioni, contest culinari e musica dal vivo animeranno piazza Grande e tutta la città per celebrare il simbolo della tradizione livornese. Previsti due contest condotti da "Il Bocca"

di Martina Romeo

Livorno rinnova l’appuntamento con il Cacciucco Pride, la festa della gastronomia livornese dedicata alla nota zuppa di pesce e pomodoro piccante dalle 5 C nel nome (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo).

Promossa dal Comune e dalla Pro Loco di Livorno, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, la manifestazione avrà luogo dal 22 al 24 agosto in tutta la città. Centro nevralgico dell’evento sarà piazza Grande, dove sarà localizzato il cosiddetto Cacciucco Village: punto informativo e sede di degustazioni, incontri e spettacoli. Lo stesso “villaggio” sarà anche il palco dei due contest previsti quest’anno, entrambi condotti da Simone De Vanni (Il Bocca): domenica 24 agosto “Ambasciatore 2025”, durante il quale si sfideranno i ristoratori certificati 5C (marchio registrato) e “Come lo fa mi ma’ ” il 23, aperto a tutta la cittadinanza – dilettanti, non cuochi – per eleggere il miglior cacciucco fatto in casa (per partecipare scrivere a [email protected]). Il vincitore di quest’ultimo riceverà, oltre al mestolo d’oro, un buono da 200 euro da spendere al Mercato Centrale. Per questa edizione il punteggio assegnato dalla giuria designata, composta da cinque giurati, sia del settore che non, sarà sommato ad un “bonus bimbo”, dato dai cinque punti che il bambino assegnerà al piatto più di sua preferenza.

“Quest’anno in piazza Grande c’è un po’ di tutto – ammette la presidente di Pro Loco Livorno, Ombretta Bachini – Volevamo riuscire a portare un po’ di mare in piazza, tra una costruzione di pietre, una mostra di quadri rappresentante i sassi e, tra le altre cose, un mandala collettivo realizzato con chili di sale colorato dei colori della nostra città, dei tramonti e del mare, a cui ciascuno può apportare un proprio contributo personale”. Bachini ha inoltre tenuto a sottolineare quanto il Cacciucco Pride non sia una sagra, ma un vero e proprio manifesto dell’identità livornese. “Il Cacciucco Pride permette di rappresentare la città con un piatto che racchiuda nella sua essenza tutto ciò che è Livorno: territorio, cultura, persone, luoghi”.

“Questa sarà un’edizione con un programma bello sostenuto. – aggiunge l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo – Ciò che ritengo assai interessante è aver trovato a questo evento la possibile collocazione definitiva, sia temporale che spaziale. La fine di agosto è un periodo in cui ci sono ancora molti turisti e la stagione ha bisogno di rivitalizzazione per arrivare alla sua conclusione, e il fatto di averlo collocato in Piazza Grande è un altro elemento strategico che si dovrà inserire in un circuito di rianimazione del tessuto cittadino e commerciale. Secondo me il Cacciucco Pride è un evento talmente importante che non ha bisogno del traino di nessun’altra iniziativa, è in grado di sostenere una festa di tre giorni con tutto ciò che vi è collegato”.

Il Cacciucco Pride sarà quindi una vera e propria festa diffusa, con tanti appuntamenti, non solo gastronomici, diffusi su tutto il territorio labronico.

“Ci saranno anche due serate in cui la DJFT Family farà da dj. – mette in evidenza Antonella Dini, vicepresidente della Pro Loco Livorno – Nella serata del 23 farà musica di sottofondo ad aperitivi, mentre il 24 ci saranno due dj, Carlo Raffalli e Dj Gomma. Grazie a queste due serate, Pro Loco Livorno e associazione Riccardo Cioni Dee Jay Full Time faranno una donazione all’associazione livornese Gli amici del Cuore. Mi preme inoltre ricordare che la giornata delle conferenze vedrà garantito il servizio di interpretariato Lis grazie a Comunico APS e che, grazie alla collaborazione dell’assessora Giovanna Cepparello, è stato attivato il social taxi. Questo è il senso di Cacciucco Pride: attivare e mettere in rete una serie di sinergie tra associazioni, operatori e tutti gli altri”.

Per visualizzare il programma completo e l’elenco dei ristoranti accreditati che aderiscono alla manifestazione consultare il sito www.cacciuccopridelivorno.it/.

