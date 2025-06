Tre livornesi alla quarta edizione dell’Italian Rally

Quest'anno la manifestazione passerà anche da Livorno e vedrà la partecipazione, per il secondo anno, di tre livornesi: Ivo Ciucci, Alessandro Solari e Roberto Mignacca

In programma, dal 12 al 15 giugno, la quarta edizione dell’Italian Rally La bellezza che unisce avventura, ingegno, spirito di squadra e tanto divertimento. Non è una corsa di velocità, ma una sfida di strategia, creatività e resistenza dove il vero obiettivo è divertirsi mettendo a dura prova equipaggi e mezzi (lungo strade secondarie e strade bianche) per trovare il miglior itinerario possibile tra i tanti punti da conquistare. L’esperienza, rigorosamente non autostrade (pena l’esclusione), porterà i team attraverso paesaggi mozzafiato, borghi nascosti, tappe culinarie e prove imprevedibili. Quest’anno la manifestazione passerà anche da Livorno e vedrà la partecipazione, per il secondo anno, di tre livornesi: Ivo Ciucci, Alessandro Solari e Roberto Mignacca.

COME FUNZIONA

Ogni squadra riceverà una lista di punti-obiettivo da raggiungere nel corso della gara. Per accumulare punti sarà necessario:

Compilare il modulo giornaliero, segnando i luoghi visitati

Documentare con foto o video l’attività o il luogo (es. “1 – Pici a San Quirico”) e inviare tutto via WhatsApp al gruppo assegnato

PUNTI SPECIALI

Oltre ai punti della lista, saranno assegnati bonus per:

Composizione del team:

▪️ 7 punti per equipaggi over 60

▪️ 5 punti per team genitore/figlio

▪️ 5 punti per team misto auto + moto

▪️ 3 punti per equipaggi interamente femminili

Divise originali:

▪️ 5 punti alle tre divise più divertenti, votate dagli organizzatori

Foto del giorno:

▪️ 2 punti alla foto più creativa inviata ogni sera via WhatsApp

