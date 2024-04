Trenta Corde Live Concert a Porta a Mare

Appuntamento venerdì 5 aprile dalle 18,30. Il gruppo, composto dai due chitarristi e cantanti Andrea Leonardi e Riccardo Carboncini porterà sul palco la magia delle loro chitarre e una fusione di stili unica nel panorama musicale italiano e internazionale

Porta a Mare prosegue la rassegna di esibizioni live The sound of Friday, con il concerto dei 30 Corde che si esibiranno sul palco delle Officine, venerdì 5 aprile dalle 18,30.

Uno spettacolo live coinvolgente con i più grandi successi della musica rock, pop, blues e i più conosciuti evergreen degli anni ’70.

A Porta a mare gli eventi non finiscono mai. Tutte le iniziative vi aspettano su livorno-portamare.it i canali social e la newsletter di Porta a Mare. L’evento è gratuito, ad ingresso libero.

