Trio acustico in Fortezza Vecchia
Domenica 27 settembre alle 18 in Fortezza Vecchia Flavia Guidi si esibirà in un trio acustico, accompagnata dai maestri Michelangelo Tozzi alla chitarra e Giulio Boschi al contrabbasso. Il concerto-spettacolo proporrà alcune reinterpretazioni del cantautorato italiano, oltre a inediti di Guidi e Boschi e nuove cover. Lo spettacolo alterna musica e brevi momenti di prosa.
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