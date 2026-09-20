Trio acustico in Fortezza Vecchia

Domenica 27 settembre alle 18 in Fortezza Vecchia Flavia Guidi si esibirà in un trio acustico, accompagnata dai maestri Michelangelo Tozzi alla chitarra e Giulio Boschi al contrabbasso. Il concerto-spettacolo proporrà alcune reinterpretazioni del cantautorato italiano, oltre a inediti di Guidi e Boschi e nuove cover. Lo spettacolo alterna musica e brevi momenti di prosa.

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