Trofeo Miramare 2026, il tempo torna a correre sulle strade livornesi

Cinquantadue equipaggi e oltre cento chilometri sulle colline livornesi e pisane per il 16° Trofeo Miramare – 5° Memorial Roberto Volpi. In gara anche la Fiat 508 Spider Sport Balilla “Coppa d'oro” del 1934, condotta dalla figlia e dalla nipote di Roberto Volpi

C’è un modo particolare di misurare il tempo, quando al volante ci sono auto che hanno attraversato decenni di storia. Non conta arrivare primi, ma saper interpretare la strada, ascoltare il motore e mantenere una precisione assoluta. È questa la filosofia che domenica 11 ottobre accompagnerà il 16° Trofeo Miramare – 5° Memorial Roberto Volpi, gara turistica di regolarità per auto storiche organizzata dal club Quattro Mori Auto e Moto Storiche Livorno.

La partenza è fissata alle 9 dal Villaggio Camping Miramare di via del Littorale 220, dove le vetture faranno ritorno a partire dalle 13.30 circa. Prima della gara, sabato 10 ottobre dalle 15.30 alle 19, si svolgeranno le verifiche delle vetture.

Ma quella di quest’anno sarà un’edizione particolarmente significativa anche per il ricordo di Roberto Volpi, ideatore del Trofeo e figura conosciuta nel mondo dei motori livornese, scomparso nel 2020. A portare in gara la vettura più anziana iscritta sarà infatti la figlia Virginia, insieme alla nipote di Volpi, Evelina, al volante della splendida Fiat 508 Spider Sport Balilla “Coppa d’oro” del 1934.

È un’immagine che racchiude bene lo spirito della manifestazione: una passione che passa da una generazione all’altra e che, anche dopo molti anni, continua a trovare il proprio modo di mettersi in moto.

Il Trofeo, inserito nel Calendario ASI – Trofeo Formula Crono ASI e patrocinato dai Comuni di Rosignano Marittimo e Santa Luce, porterà in strada 52 equipaggi, numero che ha decretato il tutto esaurito delle iscrizioni. Le vetture, costruite tra gli anni Trenta e gli anni Novanta, arriveranno da numerosi club toscani e da diverse altre regioni italiane.

Il percorso, lungo oltre cento chilometri, attraverserà alcune delle strade più caratteristiche delle colline livornesi e pisane, passando tra gli altri da Collesalvetti, Pieve di Santa Luce, Ponsacco, Colognole e Nibbiaia. Sessantadue le prove cronometrate previste, curate dal cronometraggio FICR.

Accanto alla competizione sportiva ci sarà però anche un altro modo di raccontare il tempo.

Per il terzo anno consecutivo, il Trofeo Miramare consegnerà al vincitore un’opera unica realizzata dall’artista Mario Manago’ Pini, pensata appositamente per la manifestazione. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Un dialogo intimo con il tempo”.

L’opera nasce dall’idea che nella regolarità il tempo non sia semplicemente qualcosa da battere, ma qualcosa da ascoltare e interpretare. Esperienza, determinazione e precisione devono riuscire a “imbrigliare” i secondi, fino a creare una sintonia quasi fisica tra chi guida, la vettura e la strada.

Non vince chi arriva prima. Vince chi riesce a far coincidere il proprio battito con quello della macchina e del percorso.

Tra le vetture in gara, oltre alla Balilla del 1934, saranno presenti alcune autentiche protagoniste della storia dell’automobilismo, dalla Austin-Healey BJ8 del 1963 alla Lancia Fulvia Coupé HF del 1966, fino alla Fiat X1/9 del 1974.

Le auto saranno suddivise nelle categorie Post Vintage, Post Classic, Modern, Youngtimer e Open e si contenderanno i premi previsti per ciascuna categoria e, naturalmente, il Trofeo Miramare 2026.

Un’edizione che, ancora una volta, mette insieme sport, storia e passione per le quattro ruote, con un filo conduttore molto semplice: il tempo passa, ma certe passioni continuano a trovare la strada per tornare a vivere.

Condividi:

Riproduzione riservata ©