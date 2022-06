Trop Secret, sabato a Porta a Mare arriva il ventriloquo Andrea Fratellini

Appuntamento sabato 25 giugno alle 21 nella piazza di Porta a Mare. Il ventriloquo Andrea Fratellini intratterrà il pubblico con un mix di comicità e cabaret attraverso effetti magici, gags comiche, pupazzi ed oggetti. Evento gratuito

Il Consorzio Porta a Mare ha il piacere di presentare, tra le proposte artistiche di questo

inizio di estate, il pluri-premiato Andrea Fratellini, ossia “quello con il pupazzo”. Andrea è un ventriloquo, comico, prestigiatore e fantasista e si esibirà, sulla ormai conosciuta piazza di Livorno, sabato 25 giugno a partire dalle 21. In quest’occasione porterà in scena “Trop Secret” uno spettacolo adatto alle famiglie e ricco di momenti esilaranti. Un mix di comicità e cabaret attraverso effetti magici, gags comiche, ventriloquia con pupazzi ed oggetti o dando voce anche a persone del pubblico.

Ironia, Magia e Ventriloquia accompagnati da musica e canzoni cantate dal vivo.

Andrea si è esibito per anni come mago nei reparti ospedalieri di pediatria per volontariato e proprio in una di queste occasioni si è avvicinato al mondo della ventriloquia dopo l’incontro con una mamma che comunicava con la sua bimba autistica di otto anni parlando tramite un pupazzetto. Da quel momento trasformerà la sua passione nel suo lavoro che lo renderà ospite in diverse trasmissioni televisive come Zelig e Ogni Mattina e che lo porterà a vincere Italia’s Got Talent nel 2020.

Si prospetta uno spettacolo da non perdere! Vi aspettiamo numerosi in via Primo Levi – Area Comm.le di Porta a Mare sabato 25 giugno alle 21. Ricordiamo che tutte le iniziative sono offerte al pubblico a titolo gratuito dalle attività presenti

nell’area commerciale Porta a Mare. Per essere sempre informati sui dettagli delle nostre iniziative potete seguirci sulla nostra pagina

Facebook /portamareareacommerciale/.

