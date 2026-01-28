TUA, seconda stagione: il meglio del teatro contemporaneo

Dopo l’esperienza della prima edizione, torna a Livorno TUA – il teatro che parla di te, qui e ora, giunta alla sua seconda stagione, in programma dal 1 febbraio al 18 marzo 2026. Una rassegna che consolida un progetto culturale nato con un obiettivo preciso: portare in città il meglio della produzione teatrale contemporanea nazionale, offrendo al pubblico livornese l’occasione di incontrare artisti, linguaggi e visioni tra i più interessanti del panorama attuale.

La rassegna è curata dalla direzione artistica di Francesco Cortoni ed è frutto della collaborazione tra due realtà fondamentali della scena culturale cittadina, il Cinema Teatro 4 Mori e il Nuovo Teatro delle Commedie, che hanno scelto di unire energie e competenze per garantire continuità e qualità a un’offerta che, negli ultimi anni, rischiava di lasciare un vuoto in città.

«TUA nasce dalla voglia di scoprire – spiegano gli organizzatori –. Scoprire ciò che oggi attraversa i festival, i teatri e i circuiti più vitali del paese, e renderlo accessibile anche a Livorno. È un progetto che prende il meglio della produzione contemporanea e lo mette in dialogo con pubblici diversi».

Una proposta aperta e accessibile

Elemento centrale della rassegna è la scelta di mantenere prezzi volutamente accessibili, con biglietti e abbonamenti pensati per favorire una partecipazione ampia.

TUA si rivolge agli appassionati di teatro, ma anche ai curiosi, ai giovani, a chi desidera avvicinarsi a linguaggi nuovi e non convenzionali, e a chi cerca esperienze culturali contemporanee capaci di sorprendere.

I protagonisti della seconda stagione

Ad aprire la rassegna, domenica 1 febbraio, è Babilonia Teatri, considerata da pubblico e critica tra le compagnie più importanti, radicali e influenti del teatro contemporaneo italiano degli ultimi quindici-venti anni. Con Abracadabra, Babilonia Teatri porta a Livorno un teatro diretto, punk, irriverente e poetico, che affronta temi profondi come la perdita, il lutto e la memoria attraverso un linguaggio scenico potente e immediato.

Il 15 febbraio sarà protagonista César Brie, maestro riconosciuto della scena contemporanea, figura storica del teatro di ricerca internazionale, capace di parlare a generazioni diverse con semplicità e grande forza narrativa.

L’8 marzo arriva Unterwasser, collettivo visionario che porta il proprio lavoro nei principali festival internazionali, distinguendosi per una ricerca scenica fortemente innovativa e multidisciplinare.

A chiudere la rassegna, il 18 marzo, sarà Sigfrido Ranucci, una presenza che amplia l’orizzonte della rassegna, portando sul palco il racconto e l’esperienza di uno dei protagonisti più noti del giornalismo italiano contemporaneo.

Informazioni e biglietti



Gli spettacoli si terranno presso il Cinema Teatro 4 Mori di Livorno.

Biglietti singoli

– Poltronissima: intero €25 | ridotto €23

– Poltrona: intero €22 | ridotto €20

– Galleria: intero €20 | ridotto €18

Abbonamenti

– 4 spettacoli: da €60 a €80

– 3 spettacoli: da €45 a €65

– 2 spettacoli: da €30 a €45

Sono previste riduzioni per Over 60, Soci Pilar, Amici del Cinema, Soci Coop, Compagnia Portuali di Livorno.

Prevendita

Presso la biglietteria del Cinema Teatro 4 Mori, Via Pietro Tacca 16 – Livorno

Online: www.cinema4mori.it – www.nuovoteatrodellecommedie.it



Informazioni

Cinema Teatro 4 Mori: 342 5431274

Nuovo Teatro delle Commedie: 342 0352386

Email: [email protected]

