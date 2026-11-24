Turismo accessibile, Via Libera 2.0 dedica un workshop al Cammino di San Jacopo

Giovedì 26 novembre un laboratorio online promosso da Cooperativa Itinera per progettare esperienze turistiche inclusive lungo le tappe Lucca-Pisa e Pisa-Livorno. Le proposte confluiranno in un pacchetto turistico pronto per il mercato da gennaio 2027

Nuova tappa del percorso operativo di “Via Libera 2.0 – Accessibilità sui Cammini Toscani”, il progetto ideato e gestito dalla Cooperativa Itinera di Livorno nell’ambito del programma “Toscana Regione Accessibile a Tutti”, con il contributo di Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministero per la Disabilità e Regione Toscana. Dopo la fase di animazione territoriale e i primi laboratori dedicati al Cammino di San Francesco e alla Via Francigena, l’iniziativa chiama ora a raccolta operatori della filiera turistica, strutture ricettive, guide ambientali, realtà culturali, soggetti della mobilità e associazioni del Terzo Settore per partecipare al nuovo Workshop di Travel Design, previsto in modalità online giovedì 26 novembre dalle ore 14.00 alle 17.00. Questo terzo appuntamento laboratoriale si concentrerà sul Cammino di San Jacopo, con riferimento alle tappe Lucca–Pisa (28,6 km) e Pisa–Livorno (35,9 km). Partendo dai dati emersi dalla mappatura tecnica e dalle riflessioni del Focus Group tenutosi a Livorno lo scorso ottobre, il confronto servirà a valorizzare il patrimonio storico, culturale e monumentale del tracciato, superando le barriere e renderlo fruibile da tutti. L’obiettivo dell’incontro è infatti lavorare in sinergia per ideare e progettare un’esperienza o un servizio turistico e culturale accessibile, destinato a confluire in un pacchetto turistico strutturato che sarà immesso sul mercato da gennaio 2027. Il contributo di chi vive e opera quotidianamente sul territorio rappresenta un elemento fondamentale per trasformare l’offerta locale di accoglienza in un prodotto qualificato e capace di intercettare la crescente domanda nazionale e internazionale legata al turismo dei cammini e all’inclusività. A condurre il workshop sarà la travel designer Francesca Pozzan, che affiancherà gli operatori nella co-progettazione delle esperienze. Grazie alla sua guida, i partecipanti analizzeranno le peculiarità e i punti di forza del territorio per dare vita a proposte turistiche innovative e inclusive, calibrate sulle esigenze di persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, anziani, famiglie e viaggiatori con esigenze specifiche. Il workshop si terrà in modalità online giovedì 26 novembre dalle ore 14.00 alle 17.00. La partecipazione è aperta a tutti collegandosi a questo link o scrivendo a [email protected]. “Via Libera 2.0” unisce all’abbattimento delle barriere fisiche lo sviluppo di un’innovativa comunicazione accessibile — con guide in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), video in LIS, virtual tour e supporti multimediali — per garantire a chiunque il diritto al viaggio. Oltre al Cammino di San Jacopo, l’intervento coinvolge la Via Francigena (Massa, Pietrasanta, Camaiore) e il Cammino di San Francesco (Pieve di Sassaia–Cortona). Per ulteriori informazioni e approfondimenti sul progetto: Cooperativa Itinera, +39 0586 894563 – – www.vialiberatoscana.it.

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