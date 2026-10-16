Turismo senza barriere dedicato al Cammino di San Jacopo

Il 21 ottobre a Livorno il Focus Group di “Via Libera 2.0” curato da Coop. Itinera riunisce istituzioni, operatori turistici, mobilità e Terzo Settore per progettare itinerari turistici senza barriere

Prosegue il percorso di “Via Libera 2.0 – Accessibilità sui Cammini Toscani”, il progetto ideato e gestito dalla Cooperativa Itinera di Livorno nell’ambito del programma “Toscana Regione Accessibile a Tutti”, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Disabilità e della Regione Toscana, che punta a valorizzare i cammini storici regionali attraverso il confronto e la collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità locali, con l’obiettivo di renderli sempre più fruibili e accoglienti. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 21 ottobre 2026, dalle ore 17.00 alle 19.00, a Livorno, presso il MUSMED – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in via Roma 234.

Il Focus Group sarà dedicato al Cammino di San Jacopo, con particolare attenzione alle tappe Lucca–Pisa (28,6 km) e Pisa–Livorno (35,9 km), e coinvolgerà gli attori del territorio in un momento di ascolto, condivisione e progettazione.

L’iniziativa invita a partecipare operatori della filiera turistica, rappresentanti delle istituzioni, soggetti della mobilità, realtà del Terzo Settore e comunità locali. Il confronto sarà l’occasione per raccogliere esigenze, esperienze e proposte, individuando insieme soluzioni concrete per favorire un’accoglienza inclusiva e sviluppare nuovi itinerari turistici senza barriere.

“La Toscana, con il suo patrimonio paesaggistico, culturale e spirituale, offre grandi opportunità per il turismo lento” ha sottolineato Laura Giuliano responsabile del settore turismo culturale Coop Itinera. “Perché questa ricchezza possa essere vissuta da un numero sempre maggiore di persone, è fondamentale mettere in rete competenze e risorse, superando gli ostacoli che possono limitare la partecipazione e la fruizione dei percorsi”.

Dopo gli incontri di animazione territoriale già realizzati a Cortona e Pietrasanta, il Focus Group di Livorno rappresenta una nuova occasione per consolidare il dialogo con i territori e coinvolgere direttamente chi contribuisce ogni giorno alla vita e all’accoglienza delle comunità locali.

Un momento di confronto aperto a tutti gli operatori turistici, realtà della mobilità, associazioni e soggetti del Terzo Settore nato dalla consapevolezza che un itinerario diventa davvero accessibile soltanto quando l’intera comunità che lo vive e lo attraversa sceglie di esserlo.

Al centro dell’incontro la presentazione e la condivisione dello studio di mappatura realizzato e il dialogo con il territorio per raccogliere contributi, osservazioni e proposte. Individuare esigenze e opportunità del sistema locale rappresenta infatti il punto di partenza per la successiva fase operativa del progetto: i workshop di Travel Design in programma a novembre, durante i quali gli operatori saranno accompagnati nella progettazione di pacchetti turistici inclusivi, pronti per essere proposti al mercato.

Il programma dell’incontro si svilupperà in quattro momenti principali:

Visione e mappatura: dopo i saluti istituzionali, sono previsti la presentazione dei dati dello studio sui cammini e l’avvio del sondaggio di ascolto rivolto agli operatori.

Laboratori tematici: si tratta del momento centrale dell’appuntamento e prevede tavoli di confronto in piccoli gruppi incentrati su ospitalità, ristorazione, servizi culturali, logistica e trasporti, con le testimonianze dirette delle guide ambientali.

Roadmap della co-progettazione: presentazione delle linee guida per i workshop di novembre dedicati alla creazione dei prodotti turistici.

Aperitivo di networking: è il momento conviviale finale per scambiare idee, stringere nuove collaborazioni e consolidare le sinergie locali.

Via Libera 2.0 unisce l’abbattimento delle barriere fisiche a un’innovativa comunicazione accessibile — con guide in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), video in LIS, virtual tour e strumenti multimediali — per garantire il diritto al viaggio a persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, anziani, famiglie e viaggiatori con esigenze specifiche. Oltre alla tappa del Cammino di San Francesco, l’intervento coinvolge altre tre tappe strategiche della Toscana (sul Cammino di San Jacopo e sulla Via Francigena) nei territori di Lucca, San Giuliano Terme, Pisa, Livorno, Massa, Pietrasanta e Camaiore.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti gli interessati previa registrazione al link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_5Y7uSInCo_O-nLCWx0DQ9d-LaKaMX4dojToT2VRRy2xNGQ/viewform

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sul progetto: Cooperativa Itinera – Livorno, +39 0586 894563 – [email protected] – www.vialiberatoscana.it.

Cooperativa Itinera: da trent’anni motore di cultura, turismo e innovazione sostenibile.

Dal 1996 rappresenta un punto di riferimento nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo sostenibile. Nata a Livorno, la struttura ha saputo evolversi unendo le competenze originarie del marketing applicato ai beni culturali con la didattica, l’innovazione socioculturale e una solida esperienza nella progettazione territoriale, rafforzata nell’ultimo decennio da importanti progetti di cooperazione europea.

Itinera conta oggi circa 180 professionisti che lavorano in équipe multidisciplinari, offrendo a soggetti pubblici e privati servizi di progettazione, promozione e comunicazione. Al centro del suo lavoro c’è una visione integrata di cultura e turismo come motori di partecipazione sociale e sviluppo locale. Grazie all’esperienza diretta sul territorio, la cooperativa trasforma l’identità dei luoghi in proposte turistiche innovative, inclusive e accessibili, sperimentando strumenti che rendono il patrimonio coinvolgente per ogni tipo di pubblico.

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