Tuscany Cocktail Week, i luoghi e gli eventi in città dal 10 al 16 aprile

La quarta edizione di Tuscany Cocktail Week si svolge in 85 cocktail bar selezionati di tutta la Toscana. Ecco quali sono i locali scelti in città e gli eventi in programma

Dal 10 al 16 aprile torna Tuscany Cocktail Week. La prima cocktail week al mondo che coinvolge un’intera regione. Creata per dare risalto ai migliori Cocktail Bar della Toscana.

Tuscany Cocktail Week torna negli 85 migliori Cocktail Bar delle 10 province toscane dal 10 al 16 aprile 2023 e si presenta nella sua quarta edizione una grande novità: Il TCW23 OPENING PARTY.

Un appuntamento imperdibile che apre le danze di TCW, si svolge domenica 9 aprile al “Jeffer cocktails & friends” di Pisa dalle 20.30 alle 02.00.

Una festa con protagonisti i bartender dei cocktail bar delle province toscane: Elementi Prato, White Dog, Carraia del Nicchio, Carbonifera Beach Bar&Restaurant, Funì 1898, Villa Ottone, Alphonse Club, Tabasco n.6, Spirits San Girolamo, Issimo – Gusto Italiano.

La quarta edizione di Tuscany Cocktail Week si svolge nella settimana precedente a Florence Cocktail Week in 85 cocktail bar selezionati di tutta la Toscana. Durante i 7 giorni i Cocktail Bar TCW23 presentano una Cocktail List esclusiva composta da 3 cocktail.

1 Signature Cocktail #TCW23

1 Drink RiEsco a Bere Italiano dedicato al Made in Tuscany

1 Eco Cocktail dedicato alla sostenibilità

Di seguito vi indicherò i bar di Livorno che prenderanno parte alla competizione:

-Livorno Città:

Alphonse Club

Amedeo

Il Cardell’INO in città

Sketch

Tailored Cocktail Bar

-Livorno Provincia:

Il Cardellino, Castiglioncello

Bottega Dani, Cecina

Carbonifera Beach Bar&Restaurant, Piombino

Il Colore del Grano, Populonia

Land’Ho Bistrot, Rosignano Marittimo

Il Sal8 Bar Agricolo, San Vincenzo

I Fichi Secchi, Vada

Durante la settimana le 3 proposte per la TCW saranno disponibili in tutti i bar elencati, inoltre da Amedeo, che è ristorante, sarà fatto un food pairing con i suddetti Drink.

Di seguito gli eventi della settimana nella città di Livorno

Lunedì 10 Aprile

@Cardellino, Castiglioncello: Young Guest Bartender From Serre Torrigiani, Firenze, Sponsored by D-wine, dalle 16:00 alle 20:00

Martedì 11 aprile

@Alphonse Club: Masterclass(dalle 15:00 alle 17:00) e Guest Shift(dalle 21:30 alle 01:00) By Vincenzo Pagliara, Laboratorio Folkloristico, sponsored by Martini

@Sketch: Mezcaleros Night con Davide Di Stefano sponsored by GlouGlou Toscana, dalle ore 19:00 fino alle 22:00

Mercoledì 12 Aprile

@Alphonse Club: Young Guest Bartender, Stefano Iulevich From Strizzi Garden, Sponsored By Vantguard, dalle 21:30 fino alle 01:00.

@Sketch: Guest Night con Dania Catto da Dining Room, Mestre(Venezia), Sponsored by Arama Spirits, dalle 19:00 fino alle 22:00.

Giovedì 13 Aprile

@Cardellino, Castiglioncello: Dining With The Spirits, a pranzo dalle 12:30 alle 15:30, in collaborazione per il lato bar con Luca Picchi (Caffè Gilli), Daniele Cancellara (Rasputin), Michael Orlandi (PanicAle), per il lato cucina con Maddalena Ugi (MadSushi), Simone Acquerelli (Saqua) e Matilde Morandi (Iginio Massari), evento sponsorizzato da San Pellegrino e Winestillery.

@Alphonse Club: Tuscany Connection, Guest Shift by Daniele Cancellara(Rasputin, Firenze) e Marco Macelloni (Franklin’33, Lucca) Sponsored by Winestillery, dalle ore 21:30 fino alle 01:00.

@Sketch: Guest Night con Simone Pifferi, Anniversario dei 160 anni di Martini e Rossi, dalle ore 19:00 fino alle 22:00.

@Tailored Cocktail Bar: Masterclass e Degustazione Arama Spirits.

@’Ino in città: Women Guest night con Veronica Costantino (Shakeher), Ginevra Gabbrielli (Floreal), Sarah Tardi (Manifattura Tabacchi), evento sponsorizzato da Gin Arte dalle 19:00 alle 22:00. In Contemporanea evento food: Sostenibil-eat-à con Palmira Bertucce (The Social Hub) e Simone Cipriani (essenziale), sponsor Pernod Ricard e San Pellegrino.

Venerdì 14 Aprile

@Tailored Cocktail Bar: Masterclass( dalle 18:00 alle 19:30) e Guest Shift(22:00-01:00) con Davide Diaferia, Drink Kong, Roma.

Domenica 16 Aprile

@Sketch: TCW Livorno Closing Party, Martini night By Bombay con Alphonse Club, Taylored Cocktail bar, Jeffer Cocktails and Friends, Hotel Villa Ottone e MAD Soul and Spirits. dalle 19:00 fino alle 24:00

