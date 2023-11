Tutela della biodiversità ambientale, se ne parla al Musmed

Giovedì 16 novembre, alle 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma una conferenza sul tema della tutela della biodiversità ambientale. Da tempo il Museo, grazie all’attivazione nel 2011 di una propria banca dei semi, è impegnato in una strategia di conservazione dei semi di piante endemiche o tipiche della provincia di Livorno e in generale dell’area mediterranea, campionando gli esemplari sia da popolazioni di specie coltivate nell’orto botanico sia da popolazioni spontanee sul territorio della provincia.

Attualmente la banca del germoplasma del Museo conserva 825 accessioni per un totale di 164 specie. Ad illustrare queste attività sarà Antonio Borzatti de Loewenstern, conservatore del Museo del Mediterraneo.

La conservazione del 30% della flora mondiale è, infatti, affidata agli orti botanici, strutture che rappresentano una risorsa cruciale nella tutela della diversità vegetale. Negli orti botanici le piante sono conservate mediante la loro diretta coltivazione o attraverso le collezioni di semi che vanno ad arricchire le cosiddette “banche dei semi” secondo le norme della strategia di conservazione ex-situ.

Nel raccogliere i semi da conservare è fondamentale coprire l’intero spettro della variabilità genetica della specie e raccogliere i semi di molti individui per ciascuna popolazione.

Nel 2005 la Provincia di Livorno ha sottoscritto l’adesione alla Rete nazionale RIBeS (Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazione ex-situ della flora Spontanea) come socio fondatore, e nel 2009 la Banca del Museo viene potenziata e adeguata ai nuovi protocolli per la conservazione a lungo termine dei semi a basse temperature.

Dal 2019 la Regione ha riconosciuto la Banca dei semi del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo quale Centro di Conservazione ex-situ della flora (CESFL) ai sensi della L.R. 30/2015. Inoltre, la Banca del Germoplasma del Museo, è partner della Millennium Seed Bank di Kew (Inghilterra) nella rete “Millennium Seed Bank Partnership Data Warehouse” per la condivisione dei dati su piattaforma on line.

