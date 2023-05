Tutti in posa per il “Censimento Fotografico” nazionale

Nel weekend 6-7 maggio 2023, si terrà il Progetto Fotografico Collettivo Nazionale dal titolo “Obiettivo Italia – Censimento Fotografico”.

Il Circolo Fotografico Fotoclub Nove di Livorno partecipa al nuovo progetto fotografico collettivo nazionale organizzato da FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, in collaborazione con ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica in occasione del 75° anno di attività, “Obiettivo Italia- Censimento Fotografico”.

Nella giornata di sabato 6 con orario: 10.00-12.00 e 15.00-18.30 in contemporanea con gli oltre 550 Circoli Fotografici affiliati Fiaf, allestiremo un set fotografico in via San Giovanni, 30 a Livorno (sede della Svs) per raccogliere i ritratti degli italiani e realizzare così il più ampio affresco corale della popolazione nazionale.

