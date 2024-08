Tutto è pronto per il Livorno Music Festival, giovani talenti e artisti internazionali in concerto

Da mercoledì 7 agosto a domenica 1 settembre 24 concerti in vari luoghi della città (dalla Fortezza Vecchia al Museo di Storia Naturale, dal Mercato delle Vettovaglie al Teatro Goldoni) con 132 artisti provenienti da 26 Paesi e 32 corsi di alto perfezionamento strumentale e interpretazione musicale. Per informazioni livornomusicfestival.com

di Giulia Bellaveglia

“Livorno Music Festival”, storica manifestazione organizzata dall’associazione Amici della Musica, torna per la sua 14esima edizione per abbracciare numerosi luoghi di Livorno: dalla Fortezza Vecchia al Museo di Storia Naturale, passando per il Mercato delle Vettovaglie, per arrivare fino al Teatro Goldoni. Da mercoledì 7 agosto a domenica 1 settembre ad andare in scena saranno ben 24 concerti (clicca qui per leggere il programma completo) con 132 artisti provenienti da 26 Paesi, oltre a circa 30 giovani componenti dell’orchestra del Conservatorio Mascagni e 32 corsi di alto perfezionamento strumentale e interpretazione musicale. “I nostri numeri – spiega il direttore artistico Vittorio Ceccanti – sono ancora più alti della precedente edizione. I corsi sono 5 in più e le esibizioni musicali 3 in più rispetto al 2023. Un calendario eventi di altissimo profilo internazionale con molte produzioni originali create ad hoc. La formula è quella di passare il testimone tra generazioni di musicisti non soltanto durante le lezioni in aula, ma attraverso il confronto diretto sul palcoscenico, uno spazio che diventa aggregatore di esperienze diverse, di modi differenti di intendere la musica, che con la discussione e lo scambio di idee si armonizzano in una visione comune”. “Un’iniziativa a cui teniamo particolarmente – dice il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti – perché si tratta di un appuntamento importante rivolto ai giovani, per offrire loro l’opportunità di mettersi in contatto con concertisti illustri. Livorno deve essere molto orgogliosa di questa iniziativa e i numeri di tutti gli anni ne sono la dimostrazione”. Tra gli appuntamenti anche due trasferte: a Suvereto nel Chiostro di San Francesco venerdì 16 agosto ore 21.30 Berman, Ceccanti e Park si esibiranno in “Trio degli spettri”, mentre a Pontedera nell’Auditorio del Museo Piaggio venerdì 30 agosto alle ore 21 sarà la volta di Ciofi e Milazzo con “Tutti all’opera!”. “Un appuntamento storico – afferma l’assessore alla cultura Simone Lenzi – che testimonia quanto sia capace di fare rete e di intessere relazioni territoriali spargendosi per la città e anche oltre con eventi che si propagano per circa un mese”. “Mi piace molto – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – che questo festival si proponga come un motore di scoperta della città. Stare insieme e progettare insieme è la formula vincente”. I biglietti sono acquistabili su www.vivaticket.com. Per informazioni: www.livornomusicfestival.com oppure [email protected].

