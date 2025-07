Tutto pronto per la Fishing Cup Testa e Lische, gara di pesca inclusiva

La gara è organizzata da Sport Insieme Livorno in collaborazione con il Circolo della Pesca e della Nautica al Moletto di Ardenza e si svolgerà sabato 26 luglio: oltre venti partecipanti provenienti da tutta la Toscana. Il presidente di Sil, Rigolo: "Ogni barca diventa un ponte tra mondi che raramente si incontrano"

di Giulia Bellaveglia

Sabato 26 luglio il Circolo della Pesca e della Nautica Moletto di Ardenza ospiterà la quarta edizione della “Fishing Cup Testa e Lische”, una giornata di pesca sportiva inserita nel quadro della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, che è molto più di una semplice competizione: è un inno all’inclusione e alla libertà di vivere il mare senza barriere. Organizzata da Sport Insieme Livorno (Sil) Aps in collaborazione con il Circolo della Pesca e della Nautica al Moletto di Ardenza, la manifestazione inizierà alle ore 7 con il ritrovo dei partecipanti, la consegna dell’attrezzatura e l’imbarco. Alle 8.30 le barche usciranno in mare e partirà la gara che si concluderà a mezzogiorno. A seguire: pesatura del pescato, premiazione e buffet conviviale per tutti. Ma la vera anima dell’evento va oltre il programma. “Questa gara è un pretesto – spiega Claudio Rigolo, presidente di Sport Insieme Livorno – per vivere una giornata insieme. Quando siamo partiti anni fa con quest’idea sembrava un sogno un po’ folle, eppure il Moletto ci ha creduto. Sono stati installati scivoli, bagni e docce accessibili, e persino una gru per imbarcare in sicurezza chi non può salire autonomamente. Non è una semplice sfida: ogni barca diventa un ponte tra mondi che raramente si incontrano. Nessuno resta a terra”. Oltre venti partecipanti provenienti da tutta la Toscana saranno affiancati da esperti pescatori a bordo delle loro imbarcazioni. “Questa edizione – aggiunge l’assessore Michele Magnani – ha seminato qualcosa di concreto. Il tema dell’accessibilità non riguarda solo i porticcioli ma l’intera città. Vogliamo che buone pratiche come questa si diffondano. È un esempio virtuoso di come si costruisca una comunità inclusiva. C’è una capacità straordinaria di creare relazioni che generano valore. E, come amministrazione comunale, è nostro dovere sostenerle”. Per informazioni e prenotazioni: Moletto di Ardenza 335/711.48.31 (Stefano) oppure Sport Insieme Livorno 347/351.52.59 (Claudio).

