Tyto e Dellera in Fortezza Nuova

Venerdì 21 luglio, Fortezza Nuova ospita il concerto di Tyto (Beppe Scardino) e Dellera (Roberto Dell’Era), a partire dalle ore 22.

Beppe Scardino, figura perno e innovatrice del jazz internazionale, si esibirà assieme a uno dei musicisti contemporanei più influenti ed eclettici, conosciuto da molti come il bassista degli Afterhours, in una veste speciale, studiata ad hoc per l’evento. Il progetto comune nasce nel 2019, sui tetti di una bizzarra trasmissione televisiva. Da allora, avrà luogo una perfetta mediazione di ingredienti artistici. La storia del songwriting italiano e angloamericano e il crooning classico, che Dell’Era incarna alla perfezione, si sposano con la modernità dei synth, delle drum machine, dei beat e dei campionamenti stravaganti di Scardino. La teatralità della maschera di Tyto trova, nella predisposizione di Dellera a ricercare elementi narrativi extramusicali, il suo calzante corrispettivo. Collaborano, così, spaziando tra contesti più disparati: dai concerti rilettura di grandi classici come Abbey Road alle ospitate di Scardino con i The Winstons fino alla formazione di un trio ancora inedito col batterista Piero Perelli.

Beppe Scardino – biografia

Musicista eclettico e dai molteplici interessi, polistrumentista ma conosciuto soprattutto per il sax baritono, Beppe Scardino gravita più o meno in ogni genere musicale.

Inizia la sua carriera lavorando soprattutto in ambito jazzistico: con 3 dischi a nome proprio, moltissime collaborazioni illustri e concerti nei principali festival europei del genere, è una figura di rilievo della scena jazz italiana. Durante questo periodo collabora con artisti di tutti i generi ed estrazioni musicali, ma dalla metà degli anni ’10 necessita di un cambio di scenario, che avverrà velocemente, aiutato in particolar modo dalla collaborazione con i Calibro 35. Attualmente è un musicista molto richiesto, sia come strumentista (sassofoni, flauto, clarinetto basso) che come arrangiatore e lavora con artisti come: Diodato, Elisa, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Marco Mengoni, Calibro 35, Tommaso Colliva, Judi Jackson, The Jaded Hearts Club, Mace, Joan Thiele, FASK, The Zen Circus, Bobo Rondelli, Enrico Gabrielli, Dellera, The Winstons, John De Leo per citarne alcuni. Collaboratore per anni del trombonista Gianluca Petrella (nei gruppi Cosmic Band ed Il Bidone), membro del trio Plutino del batterista Bobby Previte, suona e registra con Tim Berne, Amiri Baraka, Sadiq Bey, Pee Wee Ellis, Bombino, il gruppo tuareg Tartit. Pubblica 3 dischi interamente di sue composizioni: i primi due con il sestetto Orange Room (el gallo rojo records) e il terzo con un tentetto, BS10 (auand). È membro dei gruppi: C’Mon Tigre, Dinamitri Jazz Folklore, L’Orchestrino, con i quali suona stabilmente. Nel 2019 adotta il moniker Tyto. Dopo un paio di performance in gallerie d’arte in cui eplora il concetto di tempo utilizzando vari metronomi triggerati via midi, Tyto pubblica il suo primo album nel 2022: 未来 MIRAI.

Roberto Dell’Era – biografia

Roberto Dell’Era vive dal 1999 al 2006 nel Regno Unito, dove muove i primi passi nell’ambito musicale. Fonda a Birmingham il gruppo Love Trip, per tre mesi la band emergente più votata in Inghilterra dal portale di British Telecom. Nel 2002, con i Solar Flares, è scelto da BBC One per un programma di concerti live. Nel 2004, suona il basso nei Phoney, in tour negli Stati Uniti. Per un paio di anni milita anche nei Though Gang. Agli inizi del 2005, torna in Italia per collaborare con Diego Mancino all’album “Cose che cambiano tutto” (Sony Music). Nel gennaio 2006, è contattato da Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, che lo invita ad entrare nel suo gruppo. La prima esperienza come nuovo bassista della band è il tour del 2006 negli Stati Uniti insieme a Greg Dulli. Nel 2007, pubblica il singolo “Ami lei o ami me” e partecipa come autore e musicista all’album “Credi di conoscermi” dei Lombroso. Nel maggio 2008, esce il primo album degli Afterhours con Dell’Era in formazione: “I milanesi ammazzano il sabato” (Universal Music Group). Nella reissue, pubblicata in ottobre, Dell’Era presta la sua voce nel brano “Due di noi”. Nello stesso anno, collabora con i Calibro 35 alla rivisitazione de “L’appuntamento” di Ornella Vanoni, contenuto in “Calibro 35”, album d’esordio della band. Sempre nel 2008, collabora con Dente suonando nell’EP “Le cose che contano”. Nel 2009, partecipa a Sanremo con gli Afterhours, che in quell’edizione si aggiudicano il premio della critica “Mia Martini” con “Il paese è reale”, poi contenuto nella compilation “Afterhours presentano: Il paese è reale (19 artisti per un paese migliore?)”, edita per Casasonica. Nel 2010, partecipa al progetto “Il lato beat Vol. 1 (Disastro/Ghost Records)”, che culmina con la pubblicazione di uno split insieme a Calibro 35, a Dente e a Il Genio. Il 7 ottobre 2011, pubblica il primo album da solista con il nome Dellera, intitolato “Colonna sonora originale” (MarteLabel), registrato da Tommaso Colliva dei Calibro 35. Alla realizzazione partecipano anche Rodrigo D’Erasmo, Cesare Basile, Enrico Gabrielli e Sandro Mussida. “Il motivo di Sima”, primo estratto, scritto con Mickey Greany, racconta il delicato viaggio per raggiungere Sima (Thailandia). Il video ufficiale del singolo, realizzato insieme a Mario Greco, è presentato in anteprima sul sito di La Repubblica XL. Nel gennaio 2012, “Il tema di Tim & Tom” è scelto per aprire il video della sfilata Men FW 2012/13 di Zegna. Nel marzo 2012, registra “Effetto Notte”, un film studio live dell’album a cui prendono parte, tra gli altri, Rodrigo D’Erasmo (violinista degli Afterhours), Giovanni Gulino (Marta sui Tubi), Enzo Moretto (A Toys Orchestra), Diego Mancino, Dente e Gianluca De Rubertis (Il Genio). Si aggiudica il premio “Miglior voce” al festival Keep On e pubblica il singolo “Le parole (rivoglio il mio disordine)”, il cui videoclip è realizzato insieme a Giorgia Pi. “Colonna sonora originale” è finalista della Targa Tenco 2012 nella categoria “Miglior opera prima”. Sarà scelto come direttore artistico per il programma itinerante “Jack On Tour” in onda su Deejay TV. Nel 2013, partecipa allo Sziget Festival e all’album “Loves you more: a tribute to Elliot Smith” con il brano “Waltz n.2”. Nel 2014, scrive “Ogni cosa”, inserito nella colonna sonora di “Senza nessuna pietà” di Michele Alhaique, in gara al festival di Venezia. Nel gennaio 2015, pubblica il secondo album solista, al quale partecipano tra gli altri Rachele Bastreghi e Nic Cester.

