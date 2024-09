Ugopiadi, fine di un’era. Nel 2025 ultima edizione

Foto Paolo Ciriello

Dopo l'edizione 2023, quella del prossimo anno sarà la diciannovesima e ultima. La pagina Fb dell'evento di raduno nazionale: "A fine estate 2025 torniamo e sarà un'esplosione! Il gran finale che metterà tutti in riga. Tema libero"

Chi non ha mai sentito parlare di Ugopiadi? Forse in pochi, pochissimi. Allora, prima di andare avanti, breve descrizione dell’evento: Ugopiadi ovvero raduno nazionale dedicato ai carlini, organizzato dal livornese Stefano Pampaloni con la partecipazione del suo team di Zaki Design, che vede i cani partecipare a divertenti competizioni sportive come 100 metri ostacoli, staffetta e maratona con tanto di cerimonia olimpica di apertura. Ecco, l’edizione 2025 sarà l’ultima. Dopo l’edizione 2023, quella del prossimo anno sarà la diciannovesima e ultima. L’annuncio è stato fatto dalla pagina Fb Ugopiadi. “A fine estate 2025 torniamo e sarà un’esplosione! L’ultima edizione, il gran finale che metterà tutti in riga. Tema libero, quindi iniziate a lavorare da adesso. Vietato mancare, vi abbiamo avvisato!“. Tutti i proprietari e gli amanti di carlini sono avvisati.

