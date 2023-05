Ultima Eventi e Fortezza Elettrica per un sabato tutto da ballare

Ph: Pamela Rotondi

Una serata speciale, sabato 20 maggio dalle ore 23:00, nasce dalla collaborazione fra Fortezza Elettrica e Ultima Eventi. I due contenitori musicali, punto di riferimento per Livorno il primo, per Cecina il secondo, uniranno le consolle nella Sala degli Archi di Fortezza Nuova

Parte subito, senza perdere tempo, la stagione del clubbing in Fortezza Nuova, con una bella iniziativa condivisa, pronta ad aprire le porte ai primi tepori dell’anno.

Una serata speciale, sabato 20 maggio dalle ore 23:00, nasce dalla collaborazione fra Fortezza Elettrica e Ultima Eventi. I due contenitori musicali, punto di riferimento per Livorno il primo, per Cecina il secondo, uniranno le consolle nella Sala degli Archi di Fortezza Nuova, per ospitare un programma ad alta frequenza di ballo.

A inaugurare le danze sarà il live di Tulioxi, nome d’arte di Mattia Tuliozi. Uno dei talenti più riconosciuti nella scena dark e indie-disco degli ultimi anni, pubblica produzioni su etichette di riferimento come Slow Motion, Bordello a Parigi, Cosmic Sumo Recordings, Italo moderni e mantiene da due decenni un ruolo di primaria importanza tra intenditori e collezionisti. Le sue performance sonore spaziano dall’acid basslines alla cosmic funk alla dark disco. Il tutto condito da una ricerca costante.

A far ballare il pubblico sarà poi la volta del concerto elettronico di Cxxt. Conosciuto dai frequentatori degli eventi firmati Merce Elettrica, è una garanzia di qualità. I suoi viaggi acustici fanno uso di moduli ed effetti, sintetizzatori e drum machine per creare ambienti espansi, alternati a tracce di dance percussiva e decostruita. La ricerca di una tensione è costante e il gusto, come sempre, raffinato.

A chiudere in bellezza sarà il dj-set di Demonlover. Musicista e promoter italo-palestinese, attivo da oltre quindici anni sul panorama della musica indipendente toscana, dal 2021 è anche direttore artistico di Ultima Eventi. Sabato sera proporrà uno sguardo laterale e ricercato sulla pista da ballo, con una selezione avant-pop declinata nelle varie sfumature della disco. Un viaggio visionario a cavallo delle sue radici tra psichedelia, rock wave e atmosfere oniriche testimonierà un progetto culturale orientato all’approfondimento di correnti musicali alternative all’offerta tradizionale.

Fortezza Elettrica

Dopo i festeggiamenti per il primo anno all’attivo di Fortezza Elettrica, torna il format dedicato ai giovani e alle ultime tendenze della musica elettronica, per raccogliere la voglia di stare insieme in un ambiente sicuro e accessibile. Niccolò Mazzantini, direttore artistico di Fortezza Nuova, dopo l’annuncio del programma estivo di concerti, laboratori didattici, spettacoli teatrali, festival, talk, ha in serbo ancora molte sorprese e promette di accompagnare i grandi progetti di riqualificazione con un ventaglio di eventi sempre più sfaccettato. Ripopolare gli spazi con la gioia della partecipazione, infatti, è un obiettivo e, assieme, una soddisfazione imprescindibile della gestione di Fortezza Village.

Condividi: