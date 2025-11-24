Ultime due giornate del convegno Memorie dal Sottosuolo

Sabato 29 e domenica 30 novembre le ultime due giornate del convegno dedicato alla valorizzazione della straordinaria storia del territorio di Montecatini sia dal punto di vista geologico e mineralogico, che storico e sociale

Sabato 29 e domenica 30 novembre ultime giornate del convegno Memorie dal sottosuolo. L’evento, avviato domenica 16 novembre, è dedicato alla valorizzazione della straordinaria storia del territorio di Montecatini sia dal punto di vista geologico e mineralogico, che storico e sociale. Presso la Sala Calderai del Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina (Pisa) ricercatori, studiosi e professionisti del settore delle scienze della Terra, della mineralogia e della valorizzazione del patrimonio culturale realizzeranno alcuni interventi tematici che avranno comunque un taglio divulgativo ed adeguato ad un vasto pubblico. L’iniziativa, gratuita, è finanziata nell’ambito del bando PNRR “attrattività dei borghi storici” linea B ed è coordinata e gestita da coop.Itinera, in collaborazione con il Gruppo Geomineralogico Livornese APS, il Dipartimento Scienze della Terra dell’Università di Firenze ed il Comune di Montecatini val di Cecina.

Programma

SABATO 29 NOVEMBRE

Ore 9.00 accreditamento e caffè di benvenuto a cura del “Ristorante La terrazza sul borgo”

Ore 9.30 saluti istituzionali

Ore 9.40 Michela Vianelli Coop.itinera

MINIERE E MINERALI: CONOSCENZA E MEMORIA

Chair: Massimo Coli Università di Firenze

9.45 Massimo Coli Dipartimento Scienze della Terra UniFi

Primordi e diritti estrattivi

10.15 Giovanni Pratesi

Dipartimento Scienze della Terra UniFi

Mondi in trasparenza

10.45 Stefano Tavani

Dipartimento Scienze della Terra UniFi

Rilievi 3D per la memoria del territorio

11.15 Claudio Natali

Dipartimento Scienze della Terra UniFi

Gli scarti della miniera, da rifiuto a risorsa

12.15 Breve visita guidata gratuita della miniera a cura di Andrea Trafeli coop.Itinera

Prenotazione consigliata inviando una mail a [email protected] entro venerdì 28 novembre ore 10

Posti limitati

12.45 Pranzo a buffet a cura del “ristorante La Terrazza sul borgo”

Prenotazione consigliata inviando una mail a [email protected] entro venerdì 28 novembre ore 10

Posti limitati

14.30 Alessandro Lenzi

MusNa Museo Storia Naturale di Rosignano

La Miniera di rame di Caporciano: conservazione e memoria nel Museo della Terra di Montecatini val di Cecina

15.00 Sarah Bovani

Cooperativa Itinera

Dal passato al presente: un archivio ritrovato

15.30 David Querci

Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini val di Cecina (Pisa)

Gli infortuni della miniera tra ottobre 1877 e ottobre 1887

16.00 Andrea Trafeli

Coop.Itinera

Rileggere la Miniera: nuove prospettive da un archivio ritrovato

16.30 Saluti finali e cerimonia di chiusura

DOMENICA 30 NOVEMBRE

Ore 11:00 Laboratorio di espressione corporea aperto a tutti a cura di Danilo Righetti, docente di danza contemporanea, attore e coreografo. Evento gratuito, previa prenotazione, in collaborazione con “Degustibus” – Festival culturale ed enogastronomico

Prenotazione obbligatoria al seguente link https://www.museodelleminieremontecatini.it/prenota-online/degustibus/

A seguire (opzionale): brunch con prodotti locali a cura dell’ Azienda agricola La solitaria (€15/partecipante)

14:00 Visita gratuita guidata ad alcuni ambienti del parco minerario e all’oratorio di Santa Barbara con sorpresa finale

a cura dell’Assessore alla Cultura David Querci e dello staff della miniera (durata 1,30h)

Prenotazione consigliata alla segreteria del Museo delle Miniere tel. 0588 31026 mail [email protected]

Per informazioni segreteria organizzativa

coop.itinera 0586/894563

Mail [email protected], [email protected]

Programma completo alla pagina https://www.museodelleminieremontecatini.it/memorie-dal-sottosuolo/

