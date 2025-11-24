Ultime due giornate del convegno Memorie dal Sottosuolo
Sabato 29 e domenica 30 novembre le ultime due giornate del convegno dedicato alla valorizzazione della straordinaria storia del territorio di Montecatini sia dal punto di vista geologico e mineralogico, che storico e sociale
Sabato 29 e domenica 30 novembre ultime giornate del convegno Memorie dal sottosuolo. L’evento, avviato domenica 16 novembre, è dedicato alla valorizzazione della straordinaria storia del territorio di Montecatini sia dal punto di vista geologico e mineralogico, che storico e sociale. Presso la Sala Calderai del Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina (Pisa) ricercatori, studiosi e professionisti del settore delle scienze della Terra, della mineralogia e della valorizzazione del patrimonio culturale realizzeranno alcuni interventi tematici che avranno comunque un taglio divulgativo ed adeguato ad un vasto pubblico. L’iniziativa, gratuita, è finanziata nell’ambito del bando PNRR “attrattività dei borghi storici” linea B ed è coordinata e gestita da coop.Itinera, in collaborazione con il Gruppo Geomineralogico Livornese APS, il Dipartimento Scienze della Terra dell’Università di Firenze ed il Comune di Montecatini val di Cecina.
Programma
SABATO 29 NOVEMBRE
Ore 9.00 accreditamento e caffè di benvenuto a cura del “Ristorante La terrazza sul borgo”
Ore 9.30 saluti istituzionali
Ore 9.40 Michela Vianelli Coop.itinera
MINIERE E MINERALI: CONOSCENZA E MEMORIA
Chair: Massimo Coli Università di Firenze
9.45 Massimo Coli Dipartimento Scienze della Terra UniFi
Primordi e diritti estrattivi
10.15 Giovanni Pratesi
Dipartimento Scienze della Terra UniFi
Mondi in trasparenza
10.45 Stefano Tavani
Dipartimento Scienze della Terra UniFi
Rilievi 3D per la memoria del territorio
11.15 Claudio Natali
Dipartimento Scienze della Terra UniFi
Gli scarti della miniera, da rifiuto a risorsa
12.15 Breve visita guidata gratuita della miniera a cura di Andrea Trafeli coop.Itinera
Prenotazione consigliata inviando una mail a [email protected] entro venerdì 28 novembre ore 10
Posti limitati
12.45 Pranzo a buffet a cura del “ristorante La Terrazza sul borgo”
Prenotazione consigliata inviando una mail a [email protected] entro venerdì 28 novembre ore 10
Posti limitati
14.30 Alessandro Lenzi
MusNa Museo Storia Naturale di Rosignano
La Miniera di rame di Caporciano: conservazione e memoria nel Museo della Terra di Montecatini val di Cecina
15.00 Sarah Bovani
Cooperativa Itinera
Dal passato al presente: un archivio ritrovato
15.30 David Querci
Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini val di Cecina (Pisa)
Gli infortuni della miniera tra ottobre 1877 e ottobre 1887
16.00 Andrea Trafeli
Coop.Itinera
Rileggere la Miniera: nuove prospettive da un archivio ritrovato
16.30 Saluti finali e cerimonia di chiusura
DOMENICA 30 NOVEMBRE
Ore 11:00 Laboratorio di espressione corporea aperto a tutti a cura di Danilo Righetti, docente di danza contemporanea, attore e coreografo. Evento gratuito, previa prenotazione, in collaborazione con “Degustibus” – Festival culturale ed enogastronomico
Prenotazione obbligatoria al seguente link https://www.museodelleminieremontecatini.it/prenota-online/degustibus/
A seguire (opzionale): brunch con prodotti locali a cura dell’ Azienda agricola La solitaria (€15/partecipante)
14:00 Visita gratuita guidata ad alcuni ambienti del parco minerario e all’oratorio di Santa Barbara con sorpresa finale
a cura dell’Assessore alla Cultura David Querci e dello staff della miniera (durata 1,30h)
Prenotazione consigliata alla segreteria del Museo delle Miniere tel. 0588 31026 mail [email protected]
Per informazioni segreteria organizzativa
coop.itinera 0586/894563
Mail [email protected], [email protected]
Programma completo alla pagina https://www.museodelleminieremontecatini.it/memorie-dal-sottosuolo/
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.