Ultimi giorni per iscriversi alla scuola Enzina Conte

Conduce il corso Alessio Pianigiani, attore, regista, insegnante di recitazione alla scuola di arti sceniche Enzina Conte

Ultima settimana per iscriversi alla scuola di arti sceniche Enzina Conte del teatro Vertigo, Sono aperte le iscrizioni per i corsi estivi di Teatro per bambini e adulti denominati Summer Camp che avranno inizio lunedì 23 giugno e dureranno fino al 12 agosto. Per le iscrizioni, la segreteria è aperta dal lunedì al giovedì dalle 16,30 alle 20,00 in via del Pallone. Il Vertigo Summer Camp è concepito come un centro estivo dove, tramite la pratica del gioco teatrale e del puro divertimento si apprendono gli strumenti di base del mestiere dell’attore. Si potranno anche scoprire le origini del teatro e sorprendersi di come si riuscirà facilmente a trovarsi sul palco ad interpretare delle scene nate da un lavoro di pura creatività. Sono previsti due livelli: il corso base e il corso avanzato per chi ha già frequentato il corso base. Conduce il corso Alessio Pianigiani, attore, regista, insegnante di recitazione alla scuola di arti sceniche Enzina Conte. Ha al suo attivo esperienze come attore professionista e nel suo curriculum vanta master class con Giancarlo Giannini, Michele Placido, Armando Punzo, Gabriele Muccino, Anna Maria Cianciulli e altri grandi maestri.

Di seguito gli orari e giorni:

CORSO BASE BAMBINI

-Inizio corso lunedì 23 giugno

-Fine corso lunedì 11 agosto

-Giorni: lunedì e mercoledì dalle 18-19:30

CORSO BASE ADULTI

-Inizio corso lunedì 23 giugno

-Fine corso lunedì 11 agosto

-Giorni: lunedì e mercoledì dalle 20-21:30

CORSO AVANZATO BAMBINI

-Inizio corso martedì 24 giugno

-Fine corso martedì 12 agosto

-Giorni: martedì e giovedì dalle 18-19:30

CORSO AVANZATO ADULTI

-Inizio corso martedì 24 giugno

-Fine corso martedì 12 agosto

-Giorni: martedì e giovedì dalle 20-21:30

Si ricorda che i corsi sono a numero chiuso.

Vertigoteatro 0586210120.

