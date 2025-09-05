Ultimi giorni per visitare la mostra fotografica dedicata a Sergio Moscato

Chiuderà i battenti domenica 14 settembre la mostra “Sguardi di un Livornese: Sergio Moscato. Dalla distruzione alla rinascita della Città“, dedicata al fotografo Sergio Moscato e allestita al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. L’esposizione, curata da Mario Moscato, Giorgio Mandalis, Carlo Sposini e Giorgia Azzato, presenta una trentina di foto gentilmente concesse dalla famiglia. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Shardan, con la collaborazione della associazione Livorno Come Era e il patrocinio della Provincia e del Comune e di Livorno. Ancora pochi giorni, quindi per vedere le opere di Moscato, tra cui molte foto presentate al presentate al pubblico per la prima volta. Sergio Moscato (Livorno 1912 – 1959) è stato un fotografo amatoriale non molto conosciuto a Livorno, se non tra gli addetti ai lavori ma ha ottenuto importanti riconoscimenti all’estero in numerosi concorsi internazionali, ed è stato membro della Royal Photographic Society britannica. La produzione di Moscato si colloca tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta del Novecento. Le sue fotografie ci offrono una sintesi della realtà colta in un momento decisivo, in un mix di spontaneità e realismo, e la loro portata testimoniale rimane immutabile nel tempo e ancora oggi carica di significati. La sua attenzione è orientata più ai soggetti che alle cose, con immagini di persone semplici, immerse nella loro quotidianità anche quando questa è particolarmente drammatica, come nell’immediato dopoguerra, eppure capaci di reagire e ritrovare la spensieratezza e la voglia di vivere nei ritratti degli anni Cinquanta. La mostra è a ingresso libero ed è visitabile negli orari di apertura del Museo.

