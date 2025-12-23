Ultimo appuntamento con Benvenuti in Villa e visite guidate alla mostra su Fattori

Domenica 28 dicembre alle 17:30 la speciale visita guidata in compagnia dei "padroni di casa", Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli, interpretati da Elisa Puccini e Diego Bellettini. Visite guidate a partenza garantita venerdì ore 17:30; sabato e domenica ore 11:00 e 17:30

Domenica 28 dicembre alle 17:30 ultimo appuntamento con Benvenuti in Villa, la speciale visita guidata in compagnia dei “padroni di casa”, Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli, interpretati da Elisa Puccini e Diego Bellettini. Dialoghi e intrighi, questioni mondane e familiari: uno sguardo fugace nella vita della Livorno ottocentesca per conoscere la storia di Villa Mimbelli e delle maestranze che hanno contribuito alla sua realizzazione. L’evento ha un costo di € 3,00 oltre al biglietto d’ingresso in mostra ed è organizzato da Coop. Itinera in collaborazione con Coop. Agave e Coop. Culture. È consigliata la prenotazione.

Visite guidate a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Venerdì ore 17:30

Sabato e domenica ore 11:00 e 17:30

costo € 3,00 a persona, oltre al biglietto d’ingresso in mostra; consigliata la prenotazione

Info e prenotazioni

Museo civico Giovanni Fattori – Villa Mimbelli

Via San Jacopo in Acquaviva, 65

0586 824607

[email protected] [email protected]

