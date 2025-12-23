Ultimo appuntamento con Benvenuti in Villa e visite guidate alla mostra su Fattori
Domenica 28 dicembre alle 17:30 la speciale visita guidata in compagnia dei "padroni di casa", Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli, interpretati da Elisa Puccini e Diego Bellettini. Visite guidate a partenza garantita venerdì ore 17:30; sabato e domenica ore 11:00 e 17:30
Domenica 28 dicembre alle 17:30 ultimo appuntamento con Benvenuti in Villa, la speciale visita guidata in compagnia dei “padroni di casa”, Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli, interpretati da Elisa Puccini e Diego Bellettini. Dialoghi e intrighi, questioni mondane e familiari: uno sguardo fugace nella vita della Livorno ottocentesca per conoscere la storia di Villa Mimbelli e delle maestranze che hanno contribuito alla sua realizzazione. L’evento ha un costo di € 3,00 oltre al biglietto d’ingresso in mostra ed è organizzato da Coop. Itinera in collaborazione con Coop. Agave e Coop. Culture. È consigliata la prenotazione.
Visite guidate a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Venerdì ore 17:30
Sabato e domenica ore 11:00 e 17:30
costo € 3,00 a persona, oltre al biglietto d’ingresso in mostra; consigliata la prenotazione
Info e prenotazioni
Museo civico Giovanni Fattori – Villa Mimbelli
Via San Jacopo in Acquaviva, 65
0586 824607
[email protected] [email protected]
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.