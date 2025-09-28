Ultimo appuntamento con Danze di Cortile

È il quartiere Shangai (blocco San Giovanni) a ospitare il 30 settembre alle ore 18 l’ultimo appuntamento, a ingresso libero, con Danze di Cortile. Per l’occasione le organizzatrici chiedono a tutti coloro che assisteranno alla performance di indossare qualcosa di colore rosso.

Danze di Cortile, che quest’anno giunge alla quarta edizione, ha l’obiettivo di portare la danza contemporanea, accompagnata dalla musica e dall’arte visiva, nei quartieri nord di Livorno.

L’appuntamento del 30 settembre avrà come protagoniste le danzatrici Asia Pucci, Sara Sguotti, Linda Pierucci, Valentina Fantozzi e Melissa Braccini. Con loro Nino Pellegrini e Giulia Oblo Bernini.

Questo progetto di Chelo Zoppi ha il sostegno di Fondazione Livorno, Comune di Livorno, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Pilar Ternera/ NTC, Casalp, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Costellazione.

Danze di Cortile si inserisce nel Festival Racconti di Altre Danze, giunto alla nona edizione, ideato e organizzato da Chelo Zoppi ed Elena Giannotti di Atelier delle Arti. Il Festival partirà il 10 ottobre alle ore 21 all’Atelier delle Arti (via Masini, 3) con la performance di Giselda Ranieri “Ice-Scream”.

