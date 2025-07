Ultimo appuntamento di A che libro giochiamo?

Lunedì 28 luglio ore 17-30-19.00 protagonista il libro “La cosa più importante”. L'incontro partirà dalla lettura di un racconto a cui seguirà un’attività pratica di laboratorio. Acquisto del biglietto online al link itinera.link/achelibro

Ultimo appuntamento del mese di luglio dedicato all’animazione alla lettura per bambini ed adulti alla Biblioteca dei Ragazzi previsti nel programma A che libro giochiamo? e promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera. Lunedì 28 luglio si leggerà l’albo illustrato “La cosa più importante”. Un libro delicato che racconta di alcuni abitanti del bosco che discutono tra loro su quale sia la caratteristica più importante per un animale. Ognuno ha una particolarità, orecchie lunghe, coda corta…ma qual’è la più rilevante? Un carrellata di divertenti trasformazioni tutte da scoprire e tutte ugualmente importanti!

Per adulti, bambini e bambine dai 4 agli 6 anni

Acquisto del biglietto online al seguente link https://itinera.link/achelibro

Costo 5 euro adulto + 5 euro bambino. Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini a suo carico.

Per informazioni e prenotazioni Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00, mercoledì ore 16.30-18.30 mail [email protected].

