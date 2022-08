Ultimo appuntamento per i “Giovedì della Scienza” al Museo del Mediterraneo

Si conclude il fortunato ciclo di aperture serali gratuite al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, con l’ultimo appuntamento dei Giovedì della Scienza, in programma il 25 agosto alle 21

Si conclude il fortunato ciclo di aperture serali gratuite al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, con l’ultimo appuntamento dei Giovedì della Scienza, in programma il 25 agosto alle 21.

Il viaggio di conoscenza delle strutture e aree espositive del Museo troverà il suo epilogo nella nuova area dell’Orto Etnobotanico, aperta al pubblico da qualche mese, dove gli esperti astrofili dell’Alsa (Associazione Livornese Scienze Astronomiche) metteranno a disposizione i loro telescopi per osservare la Luna ed i pianeti più visibili del periodo estivo e svelare alcuni segreti delle stelle più luminose.

Le visite sono organizzate in due gruppi: il primo dalle ore 21.15 alle 22 e il secondo dalle ore 22.15 alle 23. La prenotazione è consigliata.

Per prenotazioni e informazioni: tel. 0586/266711-34, oppure scrivere a [email protected].

Orario Segreteria del Museo: lun–mer-ven ore 9-13, mar–gio-sab ore 9-13 e 15-18, domenica ore 15-18

Condividi: