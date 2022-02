Ultimo concerto della Rassegna di Polifonia Città di Livorno con l’ensemble “Il Calicanto”

Venerdì 4 marzo alle 21 nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo nella piazza omonima, chiuderà la Rassegna il concerto dell’ensemble femminile “Il Calicanto” di Salerno

Ultimo evento per la XVIII Rassegna di polifonia Città di Livorno XVIII Edizione. Venerdì 4 marzo alle 21 nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo nella piazza omonima, chiuderà la Rassegna il concerto dell’ensemble femminile “Il Calicanto” di Salerno, diretto dalla maestra Silvana Noschese. Si tratta di una formazione giovanile di grande impatto, che negli anni – pur cambiando continuamente organico, secondo il naturale avvicendamento per età che caratterizza i cori giovanili – grazie alle indiscusse qualità della direttrice (figura di riferimento nella coralità giovanile nazionale) ha saputo costantemente mantenere un livello qualitativo molto alto, unito ad una vivacità comunicativa non comune. Non si contano i premi e i riconoscimenti ottenuti da “il Calicanto” nel corso della sua storia.

Uno dei punti fermi delle scelte artistiche della Rassegna, oltre alle già citate valorizzazioni dei giovani e della coralità a femminile, è l’attenzione ad un repertorio molto ampio, con particolare riferimento alla produzione contemporanea di qualità: anche in questo caso il concerto vedrà l’ensemble misurarsi con un repertorio molto interessante e impegnativo, che parte dal Medioevo del Livre Vermeill per poi focalizzarsi su brani di autori contemporanei che oramai abbiamo scoperto essere estremamente fruibili e ricchi di suggestione. Nell’approssimarsi delle festività pasquali, il programma traccerà un percorso dalla Madre al Padre che, con le parole della Maestra Noschese, “predispone il cuore a trasformarci in testimoni di equilibrio tra Terra e Cielo… cercatori di luce tra le stelle e di fermezza tra le radici”.

Un altro appuntamento da non perdere, per soddisfare la nostra curiosità e voglia di bellezza: l’ingresso è libero.