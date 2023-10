Ultimo fine settimana per la mostra Sognando i corsari al Museo della Città

Ultimo fine settimana per la mostra Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari

Ultimo fine settimana per la mostra Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari. Ecco gli appuntamenti del 7 e 8 ottobre:

SABATO 7

– ore 18.00: Concerto di musica classica, sono un quintetto d’archi che suona in acustico, li ho convocati per le 17.00 ed hanno solo bisogno di sedie e leggii (di leggii noi ne abbiamo 3 nel pannello in fondo alla mostra, ho chiesto se ne possono portare 2 loro ma devono ancora confermare). Suoneranno 25-30 minuti. Nessun costo aggiuntivo sul biglietto, nessuna prenotazione. Si entra col biglietto normale.

– ore 19.00: Visita guidata speciale in occasione di AMACI a cura di Linda. Ci comportiamo come una visita normale, prenotazione consigliata ma non obbligatoria e costo € 2,50 oltre al prezzo del biglietto.

DOMENICA 8

– ore 11.00 e ore 15.00:

Attività per famiglie FAMU. Costo attività € 3 per TUTTI, costo biglietto: BAMBINI GRATIS, ADULTI PARTECIPANTI RIDOTTO. L’incasso dell’attività è ITINERA.

Al momento dell’invio di questa mail il turno delle 11 è PIENO, restano posti invece per quello delle 15.

