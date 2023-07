Un adesivo per promuovere il sito Visit-Livorno.it negli esercizi commerciali cittadini

Un pentagono – quello del Buontalenti dentro cui è nata la città – che racchiude un cuore con un qrcode al centro: si presenta così l’adesivo destinato agli esercizi commerciali di Livorno ideato da Fondazione LEM per promuovere l’accesso al sito Visit-Livorno.it e al tour 360 della città. L’iniziativa è stata sposata da Confcommercio, Confesercenti e CNA che faranno da tramite con i propri associati per consegnare loro l’adesivo da esporre negli esercizi.

Il logo visit-livorno rappresenta già da oltre quattro mesi il portale degli eventi ideato da Fondazione LEM. In un’ottica di promozione turistico-culturale, la Fondazione ha considerato importante comunicare non solo gli eventi direttamente organizzati, ma anche quelli presentati nel corso dell’intero anno solare da tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti a Livorno. Un’attenzione che va anche a quanto realizzato negli altri due comuni che costituiscono l’Ambito turistico territoriale: Capraia isola e Collesalvetti. Da qui la scelta di dare vita ad una piattaforma che raccogliesse e rilanciasse tutte le iniziative di intrattenimento, culturali, sportive e di spettacolo organizzate sul territorio.

I risultati in termini di apprezzamento e di accessi alla piattaforma sono già apprezzabili. Con l’iniziativa del qrcode Fondazione LEM punta a promuoverne ulteriormente l’uso sia da parte dei visitatori che dei cittadini.

Dal portale visit-livorno.it è anche possibile accedere al tour 360 della città, l’innovativo progetto basato su Google Maps e Street View voluto da fondazione LEM con lo scopo di promuovere in modo originale la destinazione Livorno.

L’adesivo-qrcode di visit-livorno.it sarà reperibile anche presso le sedi associative delle organizzazioni per il commercio: per CNA in via Martin Luter King 15 (per info Martina Rossi, [email protected], 0586/267555), per Confcommercio in via Serristori 15 (per info Alessio Schiavo, [email protected], 0586/1761053), per Confesercenti in Via Cogorano 25 (per info Annalisa Coli, [email protected], 0586/896256).

L’adesivo sarà in consegna anche presso il front office di Fondazione LEM, al piano terra del Cisternino di città, in largo del Cisternino 13.

