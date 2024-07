Un agosto tutto da vivere all’Osteria Alle Vettovaglie

Il Mercato Centrale di Livorno continua a festeggiare il suo 130º anniversario con un programma ricco di eventi culturali e culinari che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori. L'Osteria Alle Vettovaglie presenta una serie di appuntamenti settimanali pensati per soddisfare tutti i gusti

L’Osteria Alle Vettovaglie presenta una serie di appuntamenti settimanali pensati per soddisfare tutti i gusti.

PER ART AND FOOD Mostra di Street Photograpy

Dal 2 Agosto al 14 Settembre, Alle Vettovaglie continuano ad ospitare Artisti, nelle varie forme di espressione, dopo la pittura con Frank Paradisi e Veronica Cairo siamo passati all’artigianalità dei complementi di arredo di BeCoot Alessandro di Costanzo, eccoci tornare alla fotografia con i volti e le espressioni di tutti i giorni. architetture, volti, movimenti visti con l’occhio sensibile di Paolo Belloni, con un Black and White che da idea di un mondo visto da una macchina fotografica, che trasforma le sfumature di mille colori in sapienti volteggi in bianco e nero.

Food and Music Sabato 3 agosto 2024, dalle 20.30:

The Labs

The LABS sono Andrea Bacci alla chitarra solista e Leonardo Sardelli alla voce e chitarra ritmica. Un duo livornese nato nel 2019, con un repertorio che spazia dal rock classico alla musica pop, passando per il blues, il reggae e molto altro ancora. Il repertorio viaggia attraverso decenni di musica, offrendo una varietà di brani e stili musicali

Livorno Music Festival Venerdì 9 agosto ore 21:00

GRAND DUO CONCERTANTE – NAVARRA / DIECI / Nella folla animata e vitale del Mercato Centrale di Livorno, il virtuosismo melodico di Giuliani incontra i viaggi onirici di Fauré, Mozart con il dialogo appassionato e di pari complessità stilistica tra pianoforte e flauto (in origine violino) e a chiudere Andante et Rondò del compositore flautista austriaco Franz Doppler, celeberrimo tra i suoi duetti per flauti. Un concerto che vi farà emozionare.

Per l’occasione, con l’acquisto del biglietto, gli spettatori del concerto potranno prendere parte al fantastico “Pasta Party con bevuta” a € 10,00 dalle ore 19:30 all’interno del Mercato Centrale prenotabile direttamente all’Osteria alle Vettovaglie (prenotazione necessaria al tel. +39 347 7487020).

Programmi:

𝗠𝗮𝘂𝗿𝗼 𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑂𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑜𝑝.61 per chitarra

𝗠𝗮𝘂𝗿𝗼 𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶𝐺𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑝.85 per flauto e chitarra

𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹 𝗙𝗮𝘂𝗿𝗲́ 𝐹𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖𝑒 𝑜𝑝.79 per flauto e pianoforte

𝗪𝗼𝗹𝗳𝗴𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗺𝗮𝗱𝗲𝘂𝘀 𝗠𝗼𝘇𝗮𝗿𝘁 𝑆𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑚𝑜𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑒 𝐾.378 versione per flauto e pianoforte

𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗙𝗿𝗮𝗻𝘇 𝗗𝗼𝗽𝗽𝗹𝗲𝗿 𝐴𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑡 𝑅𝑜𝑛𝑑𝑜̀ 𝑜𝑝.25 per due flauti e pianoforte

Interpreti:

Alberto Navarra , flauto

Andrea Dieci , chitarra

Eugenio Milazzo , pianoforte

Talenti del LMF

Bánfi Petra , flauto; Lucie Dubuisson flauto; Leonardo Sammartino, chitarra

I BIGLIETTI sono acquistabili:

– online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link: https://www.vivaticket.com/…/livorno-music-festival/3832

– presso i punti vendita Vivaticket in tutta Italia al link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

– tramite call center Vivaticket 892.234 (numero a pagamento)

– il giorno stesso nel luogo dell’evento: Dalle ore 19:30 al Mercato Centrale;

Food And Music con Nofilter Acoustic – Sabato 10 agosto 2024, dalle 20.30

I Nofilter Acoustic Duo, nascono dalla collaborazione tra la cantante Valentina Caturelli e il chitarrista Matteo Ghiribelli.

Il loro repertorio, internazionale e italiano, comprende alcuni tra i più grandi successi musicali, rivisitati in chiave acustica (chitarra e voce) e arrangiati in modo da rendere l’interpretazione il più possibile …..senza filtri!

Food and Music con Claudio Giuncaioli Sabato 17 agosto 2024, dalle 20.30:

Dai classici italiani a Elvis Presley, dal cantautorato ai brani milanesi, alle canzoni napoletane….Claudio Giuncaioli è una fonte inesauribile di musica e vi aspetterà chitarra e tastiera!

Food and Music con Alberto Mons Sabato 24 agosto 2024, dalle 20.30

Alberto Mons sbarca al mercato centrale e ci presenta il suo show “Colpi di Corda”, che riassume l’energia ed il talento dell’artista. Chitarrista, compositore, cantautore, polistrumentista, con un bagaglio di importanti esperienze: dai programmi

Rai con Carlo Conti e Caterina Balivo, fino all’Arena di Verona con Gianni Morandi. Alberto Mons è un ‘onemanband’ nel caso specifico voce, armonica blues, percussioni a piede, ma soprattutto chitarra acustica sulla quale ha sviluppato la tecnica del fingerstyle che gli permette di eseguire melodia, armonia e ritmo contemporaneamente, così da ottenere un sound completo. Il suo repertorio fatto di cover e brani originali, spazia dal pop al blues, dal folk al country, dal flamenco al jazz, passando dalle colonne sonore dei film più belli, il tutto impreziosito da virtuosismi e tecniche strumentali innovative e alternative come, trasformare la chitarra in una batteria o in un violino. Il suo stile chitarristico è arricchito da un cantautorato che attinge dalla tradizione autorale italiana, ma anche con una forte impronta d’oltreoceano e da originali e divertenti sketch di imitazioni…Una serata unica ed eccezionale!

Food and Music con Luongo & Guidi Sabato 31 agosto 2024, dalle 20.30:

Luca Guidi e Francesco Luongo ci porteranno in una dimensione molto profonda della canzone raccontandoci cantautori e autori principalmente della tradizione italiana e narrandoci alcune tra le più belle composizioni di Guidi e dei suoi ultimi lavori da solista.

>Luca Guidi, dopo una lunga gavetta fatta di collaborazioni con musicisti classici, rock, jazz e blues band, inizia a scrivere canzoni, che trovano subito l’apprezzamento di Mauro Ermanno Giovanardi, che ne sceglierà due per il suo album “Il mio stile”, premio Tenco 2015. Dal 2018, insieme a Tommaso Novi, Giulia Pratelli e Giorgio Mannucci porta in giro uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla intitolato “Come è profondo il mare”. Nel 2020 pubblica il suo primo disco di inediti “Sudoku” (Non è mica dischi/Noteum), composto da 10 tracce che lo porteranno nello stesso anno alla vittoria del “Premio Bindi” e del “Premio dei Premi” indetto dal M.E.I. Di Faenza.

>>Francesco Luongo, classe 1982, è chitarrista dall’età di 17 anni, comincia a suonare per necessità e dopo pochi mesi si trova già su un palco. Dopo aver collaborato con Blues Experience, Guerrilla Farming, Blues revolution (Pistoia blues 2008), Danny Bronzini, Niki La Rosa, Adriana Hamilton, Jubilation Gospel Choir e moltissimi altri è attualmente impegnato col gruppo reggae Hookah & the Trenchtown Train, col duo acustico Streetlovers, con Hanguitar Project, progetto di musica originale che coinvolge Francesco Carone e Alessio Carnemolla, oltre che col cantautore Luca Guidi. Attivissimo da anni nella musica dal vivo, è spesso parte di una house band che organizza jam session rock/blues e gestisce un open mic settimanalmente, oltre ad essere molto attivo nel busking.

Per partecipare agli eventi, è consigliabile prenotare al numero 3477487020 anche via WhatsApp. Un Agosto indimenticabile vi aspetta al Mercato Centrale di Livorno!

Per ulteriori informazioni: Alle Vettovaglie , l’Osteria del Mercato Centrale di Livorno Indirizzo: Scali Saffi 27 Telefono: 3477487020 Sito Web: www.allevettovaglie.com

Tutti gli eventi Food and Music iniziano alle 21,00 e sono organizzati in collaborazione con Percorsi Musicali

