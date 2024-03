Un altro Ferragosto, Virzì e il cast al cinema teatro 4 Mori

Al termine della proiezione, intorno alle 18.30 del 13 marzo, Virzì e il cast del film (tra cui anche il livornese Alessio Marra) saluteranno il pubblico presente in sala in un incontro moderato dallo scrittore Enrico Mannari

A distanza di oltre 25 anni dall’uscita di “Ferie d’agosto”, capolavoro che ha segnato una generazione e che ottenne il David di Donatello come Miglior Film, il super regista livornese Paolo Virzì torna a dirigere il grande schermo con un sequel della famosissima pellicola dal titolo “Un altro Ferragosto”. Un cast d’eccezione, tra cui Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Vinicio Marchioni, Gigio Alberti, Paola Tiziana Cruciani e Rocco Papaleo, solo per citarne alcuni, per una commedia in cui gran parte degli attori sono tornati a ricoprire i propri ruoli. Ad ospitare il bell’evento sarà il Cinema Teatro 4 Mori, mercoledì 13 marzo alle 16.30. Al termine della proiezione, intorno alle 18.30, Virzì e il cast del film (tra cui anche il livornese Alessio Marra) saluteranno il pubblico presente in sala in un incontro moderato dallo scrittore Enrico Mannari.

La trama: in una sera d’agosto del 1996, nella casa di Ventotene dove il giornalista Sandro Molino trascorreva le vacanze, la sua compagna Cecilia gli rivelò di essere incinta. Oggi Altiero Molino è un ventiseienne imprenditore digitale e torna a Ventotene col marito fotomodello per radunare i vecchi amici intorno al padre malandato e regalargli un’ultima vacanza. Non si aspettava di trovare l’isola in fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi col suo fidanzato Cesare: la ragazzina goffa figlia del bottegaio romano Ruggero, è diventata una celebrità del web e le sue nozze sono un evento mondano che attira i media e anche misteriosi emissari del nuovo potere politico. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, destinate ad incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva. Per ulteriori informazioni e prevendite: biglietteria oppure www.cinema4mori.it. Prezzo intero 8 euro, ridotto (over 60, under 10, soci Coop, possessori tessera “Compagnia portuale Livorno” e “Compagnia Impresa Lavoratori Portuali”) 6 euro, possessori tessera “Amici del cinema” 5 euro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©