Un aperitivo per il “Prato”: ai Bagni Nettuno la solidarietà diventa una festa

In foto da sinistra il presidente del Prato, Guido Giorgi e Gianluca protagonista di una serata meravigliosa

L'evento "Aperigianlu" è nato dalla volontà dei clienti e dai gestori dello stabilimento di sostenere l'associazione, che negli ultimi periodi ha subito atti di vandalismo. Una serata fatta di musica, raccolta fondi, oggetti donati e soprattutto tanti sorrisi e abbracci

Una serata nata quasi spontaneamente, diventata in poche ore una grande dimostrazione di affetto e solidarietà. È successo ai Bagni Nettuno, dove l’associazione “Il Prato” è stata protagonista di un’iniziativa voluta dai gestori dello stabilimento e dai suoi clienti.

Al centro della serata c’era Gianluca, uno dei ragazzi che frequenta l’associazione, ma anche membro dello staff di animazione dei Bagni Nettuno e cliente dello stabilimento praticamente dalla nascita. Proprio per lui è stato organizzato “Aperigianlu”, un appuntamento che ha saputo trasformare un semplice aperitivo in una vera festa della comunità.

Fin dalle prime battute si è mossa una catena di solidarietà per sostenere “Il Prato”, realtà che negli ultimi periodi è stata vittima di atti di vandalismo e danneggiamenti. I clienti dei Bagni Nettuno hanno voluto fare la propria parte: chi ha potuto ha donato qualcosa, in alcuni casi anche oggetti realizzati a mano, mentre è stata avviata anche una raccolta fondi destinata a sostenere le attività dell’associazione.

L’obiettivo è aiutare i ragazzi e gli anziani che frequentano questo importante centro di aggregazione a poter continuare a viverlo e a renderlo ancora più accogliente, attraverso quegli interventi e quelle migliorie che oggi sono necessari e urgenti.

La serata è iniziata all’ora dell’aperitivo, sotto il fungo dei Bagni Nettuno, con la musica scelta personalmente da Gianluca. Un momento capace di mettere insieme giovani e anziani, tutti accomunati dall’affetto nei suoi confronti e dalla voglia di dare una mano a una realtà che rappresenta un punto di riferimento per tante persone.

Più che una semplice raccolta fondi, però, è stata una serata di comunità. Quella comunità che si ritrova, si stringe e decide di non voltarsi dall’altra parte quando qualcuno ha bisogno.

E alla fine, oltre agli oggetti donati e al contributo raccolto, resteranno soprattutto le immagini di sorrisi, abbracci e tanto amore. Il modo più bello per dimostrare che, quando le persone si mettono insieme, anche una serata nata da un aperitivo può trasformarsi in qualcosa di molto più grande.

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