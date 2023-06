Un aperitivo per il restauro della fontana di Villa Henderson

Appuntamento venerdì 9 giugno alle 18 per una raccolta fondi promossa da Lions e Delegazione Fai di Livorno.

Venerdì 9 giugno, alle ore 18, aperitivo nel Parco Storico del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo per raccogliere fondi per il restauro della antica fontana di Villa Henderson. L’iniziativa è promossa dal Lions Club Porto Mediceo e dalla Delegazione Fai di Livorno. La sera sarà aperta dai saluti di Pietro Caruso vicepresidente della Provincia, Anna Roselli direttrice del Museo del Mediterraneo, Marina Marenna presidente del Lions Club Porto Mediceo, Cesare Diddi Lions Club Satellite Meloria. Seguiranno gli interventi di Marco Paperini, del Lions Club Piombino, sul recupero e valorizzazione dei simboli storici e culturali del territorio, Carolina Megale, della Fondazione Aglaia, che illustrerà alcune note storiche sulla fontana di Villa Henderson; Martina Calmanti, restauratrice, che entrerà del dettaglio degli interventi di restauro degli ornamenti lapidei della fontana.

Saranno presenti all’evento: Lorenzo Rossi della Delegazione Fai di Livorno, Giorgio Mandalis dell’Associazione Livorno Com’era, Enrico Del Chicca del Comitato Il Gioiello Dimenticato, Roberto Lauro dell’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Tutte associazioni che, a partire dal 2021, hanno contribuito con passione e tenacia alla raccolta fondi per questo importante restauro.

Brevi note storiche

La prima rappresentazione cartografica della fontana che compare nel Catasto Leopoldino (Catasto Particellare Toscano) è datata 1824, ma basata su rilievi del 1822. A quell’epoca Villa Henderson era di proprietà di John Webb James, mercante inglese, nipote di John Webb. Dalla pianta si evince che l’area era allestita a giardino formale, caratterizzato dalla modellazione degli spazi con siepi e viali alberati, e impreziosito dalla presenza di vasche e statue. Nel 1850, Elisa Webb James, vedova Micheletti, divise la proprietà causando, molto probabilmente, la distruzione del giardino. Nel 1900 la proprietà passò a Ettore Brachini e nel 1917 all’inglese Costance Petterson moglie di Giorgio Henderson, che riunì le divise proprietà e dette avvio ad una serie di lavori di sistemazione sia del corpo centrale della villa che del parco circostante. L’Amministrazione Provinciale di Livorno acquistò la villa nel 1935, destinandola all’Istituto provinciale di assistenza e protezione all’infanzia, mentre dal 1980 è divenuta sede del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Al momento dell’acquisto Petterson la fontana probabilmente non esisteva, ma ricompare nella cartografia catastale del 1939.

Per partecipare all’aperitivo è richiesto un contributo di 15 euro, è consigliata la prenotazione.

