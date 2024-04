“Un Baule troppo animato” di scena al Teatro Enzina Conte del Vertigo

Unica replica domenica 14 aprile alle 17 di uno spettacolo molto particolare. Uno spettacolo per grandi e piccini con due artisti di livello internazionale: Paolo Bianca e Serena Marioni.

In scena a Vertigo, teatro Enzina Conte lo spettacolo “Un Baule troppo animato” è un’inedita ed originale commedia teatrale che racconta la storia di due fidanzati che per il giorno delle loro nozze ricevono uno strano baule incantato che li trasporterà magicamente nel mondo dei cartoni animati. Una proiezione video interattiva con i protagonisti, fa da sfondo ad uno spettacolo musicale ricco di effetti speciali. Attraverso divertenti dialoghi, immagini, video di cartoni animati e brani cantati rigorosamente dal vivo, i due protagonisti raccontano i valori importanti della vita come l’amicizia e l’amore in uno spettacolo adatto per tutte le famiglie.

Paolo Bianca Laureato in Ingegneria Aerospaziale presso l’Universita di Pisa si è formato nel Canto Moderno, nello Swing e ha studiato recitazione e doppiaggio presso le accademie di doppiaggio di Firenze e di Roma.

Ha lavorato per la Televisione su Rai Uno in programmi e spot. Ha Doppiato serie televisive in onda su Rai Due e Sky. Il Teatro e il Musical sono le sue grandi passioni che sono diventati il suo lavoro.

Ha interpretato diversi ruoli per musical in Italia e all’estero tra cui il primo ruolo di Jafar nel musical Originale Disney Aladdin in Germania.

Da Novembre 2018 a Gennaio 2023 ha ricoperto il primo ruolo del Gran Visir Jafar (Dschafar ) nel Musical Originale Disney Aladdin in scena ad Amburgo e Stoccarda in Germania.

Serena Marioni, attrice cantante, figlia d’arte: il padre Paolo Marioni musicista è autore di brani scritti per Andrea Bocelli, alterna il lavoro di attrice con quello di cantante in serate in teatro, nei locali dal vivo, da anni collabora con Paolo Bianca che la ha scelta come partner ideale per i suoi progetti musicali.

Alla consolle audio Roberto Pacini, progetto Luci di Ugo Zammit

Per prenotazioni 0586-21.01.20

