“Un briciolo di umanità” di Brenna al Centro Vertigo

Secondo spettacolo della minirassegna: Dal libro al teatro promossa da Vertigo, per valorizzare due giovani autori, attori, registi. Dopo il successo di Clemente, di Diego Bellettini, adesso è la volta di “Un briciolo di umanità” scritto e diretto da Andrea Brenna e prodotto dalla compagnia Vertigo.

In scena venerdì e sabato alle 21,00 con replica domenica alle 17 al Centro Vertigo, teatro Enzina Conte via del Pallone 2.

“Un Briciolo di Umanità” testo per certi versi tra il surreale ed il poetico, ci lancia un messaggio di ricerca dell’umanità che sembra come scomparsa nella nostra società così alla ricerca spasmodica della felicità, che ci fa vivere in un cinismo e pragmatismo sterile e triste. Il pretesto è la storia di Marco, un ragazzo come tanti, di cui tuttavia si conosce ben poco. Fra i passanti con cui ama conversare alla fermata dell’autobus 12/14, solo tre cambieranno il suo destino: un signore disoccupato, una giovane ragazza ed un cinico senzatetto di città. Ognuno di essi aiuterà a far luce sul passato del giovane, e le sofferenze del presente sino ad ora tenute nascoste. Pietro, burbero senzatetto ostile alla società, in cambio di una notte a lui offerta sotto il tetto della piccola dimora di Marco, stabilirà con il giovane un legame di reciproco affetto, ribaltando così il corso degli eventi.

Una commedia in tre atti, più prologo ed epilogo, dove uno strampalato Cantastorie, guiderà i lettori e spettatori attraverso le varie sfaccettature dell’animo umano, tutte racchiuse nei personaggi che compongono l’intera vicenda.

Con: Diego Bellettini, Massimo Cantini, Giacomo Bahrabadi, Stefania Lo Nardo, Chiara Pioli, Edoardo Ripoli, Gilberto Gabardi, Elisa Puccini, Axel Tonfoni. Aiuto regia di Gaia Volpe, scenografia di Patrizia Coli, luci Ugo Zammit e Luigi Liberti, audio Roberto Pacini. Assistenti di scena Eleonora Di Rienzo, Andrea Liguori. Costumi Claudia Baroni.

Per prenotazioni: 0586-210120

