Un Briciolo Di Umanità, il giovane autore e attore livornese Brenna presenta il suo libro

Il libro verrà presentato al Banco Cultura a Peso nel Salone Delle Gabbrigiane del Mercato Centrale (lato via Buontalenti) venerdì 17 giugno alle 19. Alla presentazione seguiranno letture di brevi estratti provenienti dal testo stesso. Ingresso libero

Il romanzo teatrale di debutto “Un Briciolo Di Umanità”, scritto dal giovane autore ed attore livornese Andrea Brenna e pubblicato dalla casa editrice di self-publishing Youcanprint verrà presentato all’interno del Mercato Centrale di Livorno, nel Salone Delle Gabbrigiane (lato via Buontalenti), venerdì 17 giugno alle ore 19. L’iniziativa è promossa in collaborazione con coop.itinera, sarà la Dott.ssa Cecilia Caleo a moderare l’intervento con l’autore. Alla presentazione seguiranno letture di brevi estratti provenienti dal testo stesso.

Di seguito la sinossi completa dell’opera: “Un Briciolo di Umanità affronta la storia di Marco, un ragazzo come tanti, di cui tuttavia si conosce ben poco. Fra i passanti con cui ama conversare alla Fermata dell’Autobus 12/14, solo tre cambieranno il suo destino: un signore disoccupato, una giovane ragazza ed un cinico senzatetto di città. Ognuno di essi aiuterà a far luce sul passato del giovane, e le sofferenze del presente sino ad ora tenute nascoste. Pietro, burbero senzatetto ostile alla società, in cambio di una notte a lui offerta sotto il tetto della piccola dimora di Marco, stabilirà con il giovane un legame di reciproco affetto, ribaltando così il corso degli eventi. Una Commedia in Tre Atti, più Prologo ed Epilogo, dove uno strampalato Cantastorie, guiderà i lettori e spettatori attraverso le varie sfaccettature dell’animo umano, tutte racchiuse nei personaggi che compongono l’intera vicenda.”

Incontro al Banco “Cultura A Peso”, Salone Delle Gabbrigiane ore 18:45

Informazioni all’indirizzo e-mail [email protected]

