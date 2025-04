Un clic per far brillare il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo: vota e fai vincere Livorno

Il Concorso Art Bonus 2025 permette ai cittadini con il voto di sostenere, con un semplice clic, i progetti culturali e di restauro di luoghi storici dei musei italiani. “Un museo per apprendere, un museo per vivere. 2024” è il progetto del nostro museo nuovamente in gara al concorso nazionale Art Bonus. Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo è primo ma di pochissimi voti. C’è bisogno quindi di sostenere Musmed al Concorso Art Bonus 2025. Votare è semplice e basta un clic. Per far trionfare ancora una volta il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Livorno al Concorso Art Bonus 2025, ti basta inquadrare il QRCode e seguire il link, cliccare su “Vota”, mettere un indirizzo di posta elettronica sul quale arriva un ulteriore link da cliccare per confermare il tuo voto tramite l’email che riceverai. Ogni voto è fondamentale per supportare la nostra causa e valorizzare il patrimonio culturale di Livorno. Il nostro Museo è in questo momento in testa in Italia nella categoria “Beni e luoghi della cultura” e ha l’opportunità di vincere.

La votazione per questa prima fase è aperta fino al prossimo 14 aprile quindi non perdere tempo! Il tuo voto può fare la differenza per portare il nostro Museo e la nostra città in cima alla classifica. Basta un click per fare la differenza.

Il 15 aprile, dalle 8 alle 20, sarà il giorno della votazione finale che dovrà avvenire sui social – Facebook e Instagram – mettendo il like al progetto del museo.

Condividi il messaggio con amici e familiari e invitali a votare.

Più voti si raccoglieranno, maggiore sarà la nostra possibilità di avanzare nel concorso e portare Livorno al centro dell’attenzione nazionale. Non perdere questa straordinaria opportunità di fare conoscere il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e di contribuire alla valorizzazione del nostro patrimonio.

La balena, simbolo del Museo, ci guarda con speranza: non deludiamola. Viva la balena, viva Livorno.

