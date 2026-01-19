Un concerto… alla finestra per ricordare Piero Ciampi

Appuntamento lunedì 19 gennaio, alle 12 in via Roma, angolo piazza Attias. Esibizione musicale di fronte alle case natali di Piero Ciampi e Amedeo Modigliani. Si tratta della sesta edizione del rito ormai consueto che ha visto vari artisti esibirsi dalla finestra della Casa Natale del grande artista e poeta livornese, posta al primo piano di via Roma al numero 1, dove oggi si trova uno studio professionale gentilmente messo a disposizione dalla dott.ssa Claudia Cenerini, e dalla finestra di fronte, quella della Casa Natale del gigante della pittura del primo Novecento, Amedeo Modigliani, in via Roma, 38, concessa ancora una volta per l’occasione da Amaranta Servizi (Casa Natale Amedeo Modigliani, 3208887044).

La prima edizione di questa esibizione, unica nel suo genere, fu realizzata nel 2018 quando Beppe Scardino al sax e Tony Cattano al trombone suonarono un arrangiamento dei fratelli Andrea e Nino Pellegrini del capolavoro firmato da Gian Franco Reverberi e Piero Ciampi, “Fino all’ultimo minuto”. “Un titolo che per noi è un motto ciampiano: vivere davvero, fino in fondo; un manifesto di autenticità in un mondo sempre più fasullo e virtuale” afferma il musicista Andrea Pellegrini.

In quella occasione lo stesso Reverberi scoprì la targa marmorea sulla casa natale di Ciampi, un progetto a cura del comitato UNESCO Jazz Day Livorno in collaborazione con Banda Città di Livorno e Associazione Premio Ciampi, realizzato col contributo del Comune di Livorno su progetto dell’architetto Chiara Carboni con logo di Riccardo Bargellini (realizzazione ditta MA.GR.AF., installazione a cura della ditta edile Saviozzi). Sulla targa la scritta “Qui nacque Piero Ciampi, poeta e cantautore fino all’ultimo minuto, 1934 – 1980”.

Scardino e Cattano suonarono anche nell’edizione 2019 e 2021; nel 2022 fu la volta del poeta Aldo Galeazzi con Giulio Mari e Matilde Gori Sommati alle trombe (il bisnonno di Matilde, Aristide Sommati, fu artista e amico di Modigliani e da lui fu ritratto in un famoso disegno); nel 2023 si esibì Nino Pellegrini al contrabbasso.

Questa volta sarà Giulia Gallinari, nipote dei fratelli Pellegrini, a eseguire alla tromba la melodia della famosa canzone di Reverberi – Ciampi.

Nella prima mattina sarà possibile visitare la tomba di Piero Ciampi che si trova al Cimitero della Purificazione, posto accanto al Cimitero della Misericordia in via dell’Ardenza.

