Un convegno dedicato alla Miniera di Montecatini Val di Cecina

Si terrà un convegno dedicato alla Miniera di Montecatini Val di Cecina organizzato da Coop. Itinera – Comune di Montecatini Val di Cecina in collaborazione con Università degli Studi di Firenze Dip. Scienze della Terra. Il convegno è in programma il 16 dicembre con orario 10 – 17 nella Sala Calderai – Loc. Montecatini Val di Cecina (PI). Per informazioni: c/o Itinera 0586 894563.

