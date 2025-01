Un corso per diventare clown di corsia “Libecciato”

I Clown di corsia Libecciati da oltre 15 anni operano con progetti o convenzioni specifiche nel territorio di Livorno con l’obiettivo di promuovere il benessere e il pensiero positivo attraverso gli strumenti della clown terapia nei luoghi dove c’è sofferenza o disagio, come l’ospedale della città, l’Ircss Stella Maris, centri di disabilità, residenze per anziani, e attualmente presso la casa circondariale Le Sughere. Le attività si estendono anche nelle scuole elementari e superiori del territorio livornese per sensibilizzare bambini e ragazzi al volontariato e al vivere in positivo.

L’associazione afferisce alla federazione Nazionale Vip Italia che collega e coordina 70 associazioni sparse in tutto il territorio italiano con un unico grande obiettivo comune ovvero diffondere il vivere in positivo attraverso la clown terapia .

Il corso base che è in programma a Livorno il 21-22-23 marzo 2025 consente a tutti gli aspiranti clown di accedere al volontariato e alle attività svolte dai Libecciati.

Si articola in 3 giornate (dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio) piene di attività, tenute da un clown formatore con esperienza pluriennale, riconosciuto dalla Federazione nazionale VIP Italia. E’ la formazione base per diventare Clown di Corsia di VIP ed entrare in associazione ma il il percorso di formazione prosegue per tutto il tempo che il volontario rimane in standard”> VIP. Ogni mese infatti vengono proposti incontri formativi serali riguardanti le materie apprese al corso base: giochi, clownerie, magia, giocoleria, igiene e comportamento in ospedale, crescita personale e coesione di gruppo, improvvisazione, mimo, ecc.

Per info: 3471888694 (clown Amparo), 3333475658 (clown Bolla) ; www.viplivorno.org

Pagina Facebook: libecciati. Pagina Instagram: viplivorno

