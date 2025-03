Un evento esplosivo con il Jammer Internazionale Alessandro Belletti

La straordinaria Masterclass di Zumba®, che ha visto la partecipazione del jammer internazionale Alessandro Belletti e della talentuosa Annalisa Ciulli, Zin di casa New Eos

Un’ondata di energia, colori e passione ha travolto la New Eos Wellness Club lo scorso 1° marzo con la straordinaria Masterclass di Zumba®, che ha visto la partecipazione del jammer internazionale Alessandro Belletti e della talentuosa Annalisa Ciulli, Zin di casa New Eos.

L’evento ha richiamato numerosi appassionati, tra cui molte colleghe Zin da tutta Italia, creando un’atmosfera unica, fatta di musica coinvolgente, allenamento intenso e puro divertimento. Il grande afflusso di partecipanti e l’energia vibrante che ha caratterizzato la masterclass confermano la New Eos Wellness Club come il centro nevralgico della Zumba® in Toscana, un punto di riferimento per tutti gli amanti di questa disciplina.

Professionalità e passione: il segreto del successo – Non solo corsi fitness, ma anche un ambiente che fa la differenza: New Eos Wellness Club si distingue per la qualità dei suoi servizi, l’attenzione ai dettagli e la professionalità del suo team. In un’epoca in cui il mercato del fitness è popolato da soluzioni low-cost, New Eos punta su esperienza, accoglienza, pulizia e un’atmosfera calorosa, elementi che rendono ogni allenamento un’esperienza unica e gratificante.

Il successo della Masterclass del 1° marzo è solo un’ulteriore conferma di come New Eos non sia solo una palestra, ma una vera e propria comunità, capace di ispirare e motivare chiunque voglia allenarsi con il sorriso.

Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi e corsi, seguite New Eos Wellness Club sui canali social e sul sito ufficiale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©