Un febbraio ricco di eventi queer e Lgbtq+

Febbraio 2024 sarà un mese ricco di iniziative a tematica queer e LGBTQIA+ sia di natura aggregativa sia di natura culturale organizzate nella città di Livorno dall’associazione L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno.

Venerdì 9 febbraio torna Haus of Sitrì, la prima festa queer di Livorno in collaborazione con il The Cage. Per l’occasione lo show si trasforma in Haus of Sanremo, una serata speciale dedicata al Festival di Sanremo con un tributo drag e dj set Sanremo Celebration. Saranno presenti Christine Lacroix, Lalique Chouette, Luca Dieci, Robyn Folie e Stella Botox per lo show e Matthew Wonderbratz come guest dj.

L’ingresso, dalle ore 23, costa 8 euro per persone associate ad Arcigay e 10 euro intero.

Venerdì 16 febbraio, alle ore 18, si terrà la presentazione del libro “Il gender. Dieci interventi sul sessuale e sul politico” di Lorenzo Bernini, professore di Filosofia politica all’Università di Verona, direttore del centro di ricerca PoliTeSse (Politiche e Teorie della Sessualità), e uno dei coordinatori di GIFTS, la rete italiana degli studi di Genere, Intersex, Femministi, Transfemministi e sulla Sessualità. L’iniziativa è organizzata da e presso il Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo.

Ingresso libero e gratuito.

Sabato 17 febbraio, dalle ore 19:30, avrà luogo il nostro secondo “aperipride” della stagione in collaborazione con il Gruppo Giovani di Arcigay Livorno presso la Chupiteria Cocktail Bar. Sarà presente il nostro stand informativo con materiale e gadget e l’aperitivo, al costo di 8 euro, sarà di autofinanziamento per sostenere le attività dell’associazione.

Sabato 24 febbraio si svolgerà un appuntamento speciale di Queer Quest Livorno, la giornata da tavolo sicura e intersezionale a tema queer. Durante l’iniziativa sarà presentato e dimostrato “Pink. Un gioco da ragazze?”,un gioco da tavolo transfemminista sulle discriminazioni di genere creato da Valeria Cammarosano, Benedetta Francioni e Letizia Vaccarella.

A seguire approfondiremo i temi della violenza di genere, del patriarcato e del transfemminismo insieme a Natascia Maesi, presidente nazionale di Arcigay

L’evento si svolgerà presso L’Approdo Centro Ascolto LGBTQ+, dalle ore 15:30, con ingresso libero e gratuito.

