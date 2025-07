Un fine settimana tra storia e arte con le visite guidate al Museo della Città

Al Museo della Città anche per questo fine settimana sono in programma visite guidate che offrono la possibilità di immergersi nella storia e nell’arte di Livorno. Sia sabato 19 luglio che domenica 20, le visite guidate a partenza garantita, a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture, sono in programma alle ore 17. In particolare, il tour interesserà la Sezione di Storia ed Arte Antica Medievale e Moderna del Museo della Città; costo 2 € a persona (oltre al biglietto d’ingresso). Si consiglia la prenotazione anticipata. Il Museo della Città di Livorno, situato negli spazi suggestivi dei Bottini dell’Olio, offre un percorso espositivo che racconta le radici storiche e culturali di una città unica per vocazione mercantile, cosmopolita e artistica. La Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna (inaugurata nel dicembre 2024) allestita negli ex magazzini oleari voluti da Cosimo III, accompagna i visitatori attraverso secoli di trasformazioni urbane, religiose e civili con reperti archeologici, opere d’arte e documenti che testimoniano la nascita della Livorno medicea, le sue comunità internazionali e lo sviluppo storico fino al primo Novecento. È sempre aperta, anche se non inclusa nelle visite guidate a partenza garantita, anche la Sezione Arte Contemporanea, ospitata nella settecentesca ex chiesa del Luogo Pio, con opere in dialogo diretto con le avanguardie del secondo Novecento e con artisti italiani di grande rilievo, tra cui Burri, Vedova, Fontana, Baruchello. Il percorso stimola la riflessione critica sull’arte come linguaggio visuale e sociale.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

museodellacittalivorno.it

[email protected]

