“Un giorno come gli altri” sul palco del Vertigo

Al debutto nella regia Anna Arbore: attrice veterana della compagnia, che ha affrontato sempre con dimestichezza ruoli comici, drammatici e perfino vernacolari. Questa volta oltre al ruolo di protagonista per la prima volta dirige questa commedia molto originale di Stefania De Ruvo

Nuova produzione della attivissima compagnia Vertigo, sabato 31 alle 21 con replica domenica 1 febbraio alle 17. Al debutto nella regia Anna Arbore: attrice veterana della compagnia, che ha affrontato sempre con dimestichezza ruoli comici, drammatici e perfino vernacolari. Questa volta oltre al ruolo di protagonista per la prima volta dirige questa commedia molto originale di Stefania De Ruvo dal titolo: Un giorno come gli altri. Una commedia esistenzialista che coniuga situazioni spassose al confine con la commedia nera e momenti romantici e riflessioni profonde.

La protagonista vive una vita tranquilla, ripetitiva senza scosse ma anche senza lasciare il segno della propria esistenza. Un giorno come gli altri scopre di non essere protagonista della sua vita e che questa è guidata dalla volontà di una voce misteriosa, che scandisce con assoluta precisione tutti le fasi della sua vita. Non si tratta quindi di una condizione patologica, bensì una voce, che solo la protagonista Maria Rossi sente, che descrive, quasi come una “telecronoca diretta” ogni attimo della sua vita. A chi appartiene questa voce? E come fa a conoscere ogni attimo? Questo mistero verrà svelato durante la storia un po’ surreale, ma che contiene anche un potente messaggio sulla nostra esistenza e su come le nostre scelte possono condizionare il nostro destino.

In scena oltre ad Anna Arbore, Alessia D’Alessandro, Sara Brilli, Elisa Puccini, Eva Chiama, Fabio Favilli.

Voce off di Marco Conte e Sara Brilli. Scenografia di Patrizia Coli. Luci Di Ugo Zammit e Luigi Liberti, audio di Roberto Pacini. Assistenza tecnica Laura Persico e Andrea Brenna. Grafica Anna Arbore.

Per prenotazioni 0586210120 con segreteria telefonica, oppure con solo messaggio whatsapp 3805842291. Ingresso 12,00€ intero 7,00€ ridotto (per gli allievi della scuola di arti sceniche)

