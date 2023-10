“Un giorno in Africa” cena di beneficenza con menù tipico dell’Angola

“Un giorno in Africa”. Questo è il tema della cena che verrà imbandita martedì 17 ottobre nei locali di Beni in via Lepanto in favore dell’associazione Faggio Vallombrosano. Il ricavato, infatti, verrà devoluto in parte all’associazione che si occupa di aiutare i bambini di Angola, Brasile, India e Honduras per progetti scolastici.

A tavola per un costo complessivo di 25 euro, bevande escluse, si potrà cenare mangiando piatti tipici della cucina dell’Angola. Sulla vendita delle bevande verranno destinate 3 euro a bevanda, all’associazione, che sarà presente anche per ricevere anche libere offerte.

La cena sarà composta da un antipasto di platano fritto su insalata e cipollotto. Calderada che è uno spezzatino di carne cotto in brodo con verdure, Muamba de frango che è il pollo cotto con una salsa al burro di arachidi accompagnato dal Fungi, che è come una polenta, ma fatta con farina di manioca. Come dolce il Pudin (latte alla portoghese, simile al crème caramel).

Per info e prenotazioni: 0586-813297; [email protected].

